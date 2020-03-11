7 марта 2020 года в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке был арестован россиянин Кирилл Викторович Фирсов, которого считают оператором платформы для создания сайтов Deer[.]io. Дело в том, что эту платформу активно использовали киберпреступники, хотя компания и утверждала, что борется с этим.

Напомню, что мы писали о Deer[.]io еще в 2016 году. Так, платформа существовала с 2013 года и позволяла любому желающему за 500 рублей в месяц запустить собственный интернет-магазин. Работало все это подобно WordPress: пользователю за плату предоставляли хостинг и дизайн. Еще три года назад исследователи компании Digital Shadows писали, что услугами сервиса пользуются более 1000 магазинов, которые уже принесли своим операторам свыше 240 млн рублей, а сами создатели Deer.io уточняли, что на самом деле магазинов насчитывается свыше 4000.

Проблема заключалась в том, что в 2016 году исследователи обнаружили на Deer.io магазины, которым скорее стоило бы работать в даркнете, хотя правила платформы (и законодательство РФ) запрещают продажу наркотических веществ, программ, устройств и скриптов для любых видов взлома, все связанное с кардерством и финансовыми махинациями, DDoS-услуги и так далее.

Эксперты утверждали, что администрация Deer.io делает это умышленно. Так, отчет Digital Shadows гласил, что площадка прекрасно известна хакерам и активно рекламируется на форумах Xeksek, AntiChat, Zloy и Exploit.

Интересно, что представители платформы категорически отвергали эти обвинения, уверяли СМИ, что Deer.io работает в соответствии с законами Российской Федерации, а также блокирует магазины, которые занимаются продажей наркотиков/банковских аккаунтов и банит магазины по распоряжению Роскомнадзора или других уполномоченных органов Российской Федерации.

Не менее интересно и то, что после публикации соответствующего материала о Deer[.]io на нашем сайте, операторы платформы угрожали «Хакеру» юридическим преследованием. Летом 2019 года компания внезапно потребовала удалить материал 2016 года на том основании, что в отчете Digital Shadows отсутствовал скриншот главной страницы каталога сайтов Deer[.]io (на котором было видно, что Топ-10 магазинов торгую исключительно ворованными аккаунтами), который сделали мы, а значит, публикация «не имеет подтверждения и порочит деловую репутацию компании». Отметим, что каталог и сейчас выглядит точно так же, демонстрируя так же ресурсы.

Теперь, когда стало известно об аресте Кирилла Фирсова, сообщается, что платформа использовалась для размещения более 24 000 магазинов, а ее доходы составляли более 17 миллионов долларов. Правоохранители пишут, что, несмотря на заявления операторов о размещении на Deer[.]io законных сайтов, платформа практически эксклюзивно использовалась киберпреступниками.

«До сих пор правоохранительные органы не обнаружили законного бизнеса, рекламирующего свои услуги или продукты через витрину DEER[.]IO», — гласит обвинительное заключение.

ФБР сообщает, что изучило более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer[.]io и выявило магазины, продающие доступ к взломанным учетным записям, взломанным серверам и личной информации пользователей, такой как имена, номера социального страхования, даты рождения и адреса. Также правоохранители несколько раз закупили украденные данные в магазинах, размещавшихся на Deer.io, тем самым подтвердив, что они продавали не поддельные данные. ФБР утверждает, что Фирсов был полностью осведомлен об этой клиентуре своей платформы и регулярно рекламировал Deer[.]io на форумах для киберпреступников.

В настоящий момент Deer[.]io еще работает, но позже на этой неделе Фирсов предстанет перед судом в Нью-Йорке где, как ожидается, ему будут официально предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к торговле запрещенными товарами и торговле украденной информацией.