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Всего интенсив содержит 54 мастер-класса и 6 киберучений, охватывающих весь спектр вопросов по управлению информационной безопасностью.
«В совокупности это двое суток эксклюзивного полезного контента, огромный массив знаний, упакованный в программу образовательного мероприятия, аналогов которому в индустрии нет. ИБ-руководителям нужен понятный и ощутимый результат, на базе которого можно не только развить свои профессиональные и управленческие навыки, но и обучить потом своих подчиненных. Именно такую максимальную полезность я, как продюсер, и вкладываю в наш ПРОФИ в этом году» — говорит продюсер ПРОФИ Ольга Поздняк.
Неизменным остается тщательный выбор тем и спикеров. Чтобы понять приоритеты ИБ-руководителей, организаторы провели специальный опрос. По его итогам темами интенсива в Москве станут:
- планирование;
- безопасная разработка;
- оценка защищенности;
- взаимодействие с бизнесом;
- повышение осведомленности;
- ИБ без бюджета.
Темы остальных модулей можно узнать на сайте организатора.
С мастер-классами перед участниками ближайшего московского модуля выступят 19 экспертов — это CISO и ИБ-консультанты известных компаний, опытные спикеры, авторы собственных курсов, а также преподаватели программ MBA и ведущих ВУЗов. Программа каждого модуля будет включать 6 тем, во многом перекликающихся со Стандартом ISO 27001, но более полно раскрывающих вопросы создания, развития и поддержания Системы менеджмента информационной безопасности.
Ниже представлены все темы московского модуля и примеры мастер-классов в каждой из них.
ПЛАНИРОВАНИЕ
- Алексей Лукацкий (бизнес-консультант по безопасности Cisco) расскажет о внутреннем маркетинге ИБ или, проще говоря, о том, как донести до руководства и сотрудников важность того, что делает служба ИБ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ
- участники мастер-класса Моны Архиповой (операционный директор МИРЦ) смогут перенять успешный опыт мотивации сотрудников;
- Денис Горчаков (директор по кибербезопасности OKS Group) поведает об интеграции ИБ в процессы компании;
- Илья Борисов (менеджер по ИБ регионального кластера СНГ ThyssenKrupp) исследует все плюсы геймификации в ИБ.
БЕЗОПАСНАЯ РАЗРАБОТКА
- Рустем Хайретдинов (генеральный директор Атак киллер) выступит с мастер-классом по безопасной разработке для собственных нужд;
- Евгений Волошин (директор блока экспертных сервисов BI.ZONE) затронет тему работы с опенсорсом;
- Роман Жуков (специалист экспертного направления Гарда Технологии) расскажет о разработке безопасного программного обеспечения.
ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
- Сергей Рысин (советник директора по безопасности ГТЛК) - проведет обучение по повышению осведомленности;
- Юрий Другач (независимый эксперт по социальной инженерии) раскроет тему open source для повышения осведомленности;
- Сергей Демидов (директор департамента операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса, Московская Биржа) поможет интегрировать повышение осведомленности в корпоративную культуру.
ИБ БЕЗ БЮДЖЕТА
- Александр Луганский (руководитель департамента ИБ Лабораторной службы Хеликс) познакомит участников с самыми эффективными лайфкахами для экономии бюджета на ИБ, включая open source решения;
- Артем Сычев (руководитель направления отдела мониторинга ИБ, АльфаСтрахование) научит правильно использовать знания ИБ-сообществ.
ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ
- Отдельным блоком станут киберучения и симуляционные игры, максимально приближающие участников к реальным условиям и вырабатывающие навыки действия в той или иной ситуации. Так, Лев Палей (начальник отдела обеспечения защиты информации СО ЕЭС) проведет игру-симуляцию «Корпоративный ИБ-боец».
Подробная информация обо всех спикерах доступна на сайте мероприятия.
Важной особенностью ПРОФИ образца 2020 года станет рабочая тетрадь, в которую при участии приглашенного методолога будут бережно «упакованы» знания экспертов. Такая тетрадь поможет участникам не только самим регулярно освежать свои знания, но и обучать своих подчиненных.
Организаторы рекомендуют поторопиться с приобретением билетов — до конца февраля еще действует скидка 10%. Участниками станут только 200 ИБ-руководителей, количество мест строго ограничено.
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