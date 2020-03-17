В феврале 2020 года Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Facebook и Twitter на 4 000 000 рублей каждую из-за нарушения российского законодательства о защите персональных данных в рамках ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» . То есть за невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России. На выплату штрафов компаниям отвели срок в 60 дней.

Представители Twitter решили обратиться с апелляцией в Таганский суд города Москвы, и жалоба компании была рассмотрена вчера, 16 марта 2020 года.

Как сообщает ТАСС, вчера Таганский суд Москвы в понедельник признал законным решение о назначении административного штрафа компании Twitter Inc. в размере 4 000 000 рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

В ходе заседания представители оштрафованной компании заявили, что суд не уведомил компанию должным образом о времени и месте рассмотрения административного протокола, только направил сообщение по электронной почте, но письмо отклонил сервер. Также, по мнению юристов, назначенное Twitter наказание несоразмерно велико.