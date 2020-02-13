Много лет тянется разбирательство между компаниями Facebook и Twitter и Роскомнадзором. Напомню, что суть конфликта состоит в том, что по закону компании обязаны локализовать свои базы данных пользователей в России, то есть перенести данные российских пользователей на территорию РФ.

Так, еще в 2018 году против компаний было начато административное судопроизводство, и им грозил штраф, согласно статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы). В 2019 году компании были оштрафованы на 3000 рублей и получили девять месяцев на исправление нарушений. Facebook и Twitter были вынуждены оплатить эти штрафы, а представители Роскомнадзора пообещали, что будут добиваться более крупных штрафов и, вероятно, компании даже могут быть заблокированы на территории РФ (как уже случилось с LinkedIn в 2016 году). В прошлом году в закон были внесены соответствующие изменения: размер штрафов за повторное нарушение вырос до 6 млн рублей.

В январе 2020 года Роскомнадзор снова обратился в суд по тому же поводу. В результате сегодня стало известно, что Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании на 4 000 000 рублей каждую за нарушение российского законодательства о защите персональных данных в рамках ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» .То есть за невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России.

Теперь компании должны выплатить штраф в течение 60 дней.