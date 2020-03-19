Рекомендуем почитать:Издание ZDNet сообщает, что разработчики Mozilla называют FTP небезопасным протоколом и скоро планируют убрать его поддержку из Firefox. То есть пользователи более не смогут загружать файлы по протоколу FTP, а также просматривать в браузере содержимое FTP ссылок и папок.
Xakep #251. Укрепляем VeraCrypt
«Мы делаем это из соображений безопасности. FTP — это небезопасный протокол, и нет причин выбирать его для загрузки ресурсов вместо HTTPS», — пишут инженеры Mozilla.Mozilla планирует отказаться от поддержки FTP с релизом Firefox 77, выпуск которого запланирован на июнь текущего года. Если пользователи захотят иметь возможность просматривать и загружать файлы через FTP вопреки запрету, они смогут временно вручную включить поддержку протокола через настройки на странице about: config. Однако уже в начале 2021 года Mozilla удалит из своего браузера весь код, поддерживающий протокол FTP. После этого вернуть протокол в Firefox уже не получится. Напомню, что о планах разработчиков браузеров по отказу от FTP стало известно еще в 2018 году. Прошлым летом инженеры Google уже начали претворить эти планы в жизнь, и ожидается, что поддержка FTP по умолчанию будет отключена с релизом Chrome 81, а после выхода версии 82 из кода окончательно удалят все следы протокола.
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