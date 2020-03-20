Xakep #251. Укрепляем VeraCrypt
Инженеры компании Google, как и многие сотрудники других крупных и не очень компаний, в настоящее время работают из дома из-за вспышки коронавируса. И на этой неделе компания официально заявила, что в связи с этим поддерживать запланированные темпы выхода релизов Chrome не получится.
На задержку релизов браузера обратили внимание многие СМИ, так как на YouTube, в социальных сетях и блогах разработчиков появились анонсы Chrome 81, однако, браузер не вышел в назначенное время (17 марта 2020 года), а потом стало понятно, что новую версию пока можно не ждать. Как оказалось, эти посты были ошибкой PR-службы и в настоящее время они уже удалены.
Сообщается, что выпуск Chrome 81 отложен на неопределенный срок, так как в случае возникновением каких-либо ошибок, некоторые инженеры могут оказаться недоступны, а допустить такого нельзя. Пока Google планирует выпустить все обновления безопасности, входящие в состав Chrome 81, в качестве небольшого обновления для Chrome 80, а релиз стабильных выпусков браузера и Chrome OS пока заморожен (вплоть до стабилизации ситуации).
«Наши основные цели — обеспечение стабильность, безопасность и надежность для всех, кто зависит от Chrome и Chrome OS. Нашим приоритетом будут любые обновления, связанные с безопасностью, которые будут включены в состав Chrome 80. Следите за обновлениями», — пишут разработчики.
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20.03.2020 at 11:51
В Google нельзя работать удалённо? Даже в России собираются перевести учеников на дистанционное обучение хотя бы на время.
Владиславище
20.03.2020 at 12:07
Вы не внимательно прочитали новость. Они уже работают удалённо, но при выпуске стабильной версии в МИР, могут возникнуть различные ситуации, а если в этот момент, кто то из инженеров (в чьём модуле/подпрограмме возникнет ошибка) окажется не доступен, то Гугл не сможет оперативно исправить ситуацию. Реки говна польются, и затопят головной офис Гугл)