Обучающий интенсив для CISO по управлению информационной безопасностью КОД ИБ ПРОФИ пройдет с 26 марта по 2 апреля в онлайн-формате. В связи с возможностью распространения пандемии коронавируса COVID-19, с заботой о спикерах и участниках, организаторы приняли решение перевести интенсив в онлайн-пространство. Это позволит всем причастным оставаться в безопасности, присутствуя при этом на каждом докладе и мастер-классе.

Что будет на интенсиве

6 дней (26, 27, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля);

6 тематических потоков (Планирование | Безопасная разработка | Оценка защищенности | Взаимодействие с бизнесом | Повышение осведомленности | ИБ без бюджета);

4 часовых мастер-класса по каждой теме;

24 мастер-класса на всем интенсиве;

Перерывы между мастер-классами для разминки и перекусов;

Бодрящая атмосфера во время эфира.

Каждый участник получит:

Доступ к трансляциям мастер-классов;

Доступ к чату с участниками и спикерами мастер-классов;

Доступ к видеозаписям и презентациям мастер-классов.

На сайте есть возможность купить не только весь интенсив целиком, но и каждый доклад/мастер-класс по-отдельности.

Программа модулей

26 марта | Планирование

10:00 Дискуссия: Как действовать CISO, когда все идет не по плану?

Спикер: Лев Палей, Начальник отдела обеспечения защиты информации, АО "СО ЕЭС"

Обсудим план действий в текущей и непростой ситуации и попросим экспертов поделиться лайфхаками

Дискуссия: Как действовать CISO, когда все идет не по плану? Спикер: Лев Палей, Начальник отдела обеспечения защиты информации, АО "СО ЕЭС" Обсудим план действий в текущей и непростой ситуации и попросим экспертов поделиться лайфхаками 11:30 Как убедить бизнес в важности ИБ?

Спикер: Алексей Лукацкий, Бизнес-консультант по безопасности, Cisco

Научимся доносить ценность ИБ до руководства и бизнес-подразделений.

Как убедить бизнес в важности ИБ? Спикер: Алексей Лукацкий, Бизнес-консультант по безопасности, Cisco Научимся доносить ценность ИБ до руководства и бизнес-подразделений. 13:00 Как сделать стратегию ИБ полезной и рабочей?

Спикер: Александр Кондратенко, Начальник Управления, Росбанк

Научимся создавать ИБ-стратегию, которая не ляжет на полку, и будет решать задачи бизнеса на разных уровнях - от CEO до отдельных проектных и Agile команд.

Как сделать стратегию ИБ полезной и рабочей? Спикер: Александр Кондратенко, Начальник Управления, Росбанк Научимся создавать ИБ-стратегию, которая не ляжет на полку, и будет решать задачи бизнеса на разных уровнях - от CEO до отдельных проектных и Agile команд. 14:30 Как научиться слышать бизнес и оптимально формировать ИБ-бюджет?

Спикер: Сергей Рысин, Независимый эксперт, Крупный холдинг

Научимся формировать план развития ИБ в компании и оценивать показатели эффективности ИБ

27 марта | Взаимодействие с бизнесом

10:00 Как интегрировать ИБ в процессы компании?

Спикер: Денис Горчаков, Директор по кибер-безопасности, OKS Group

Научимся предоставлять внутренним заказчикам ИБ как сервис.

Как интегрировать ИБ в процессы компании? Спикер: Денис Горчаков, Директор по кибер-безопасности, OKS Group Научимся предоставлять внутренним заказчикам ИБ как сервис. 11:30 Как не допустить выгорания ИБ-отдела?

Спикер: Мона Архипова, Операционный директор, МИРЦ

Научимся балансировать между KPI и мотивацией, чтобы не допустить выгорания ИБ-отдела

Как не допустить выгорания ИБ-отдела? Спикер: Мона Архипова, Операционный директор, МИРЦ Научимся балансировать между KPI и мотивацией, чтобы не допустить выгорания ИБ-отдела 13:00 Как использовать игры для популяризации ИБ?

Спикер: Илья Борисов, Менеджер по ИБ регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp

Научимся доносить до сотрудников важность ИБ через игровые практики, оценивать эффективность, измерять метрики и результаты.

30 марта | Повышение осведомленности

10:00 Как повышать осведомленность пользователей с помощью OpenSourсe-решений?

Спикер: Юрий Другач, Независимый эксперт по социальной инженерии и ИБ

Научимся тестировать сотрудников, создавать учебные атаки и организовать обучение на базе OpenSourсe-решений.

Как повышать осведомленность пользователей с помощью OpenSourсe-решений? Спикер: Юрий Другач, Независимый эксперт по социальной инженерии и ИБ Научимся тестировать сотрудников, создавать учебные атаки и организовать обучение на базе OpenSourсe-решений. 11:30 Как формировать группы риска для обучения и тренировки сотрудников.

Спикер: Сергей Волдохин, Директор, Антифишинг

Научимся формировать группы риска и выбирать приоритеты в процессах обучения и тренировки навыков по безопасности для разных категорий сотрудников.

Как формировать группы риска для обучения и тренировки сотрудников. Спикер: Сергей Волдохин, Директор, Антифишинг Научимся формировать группы риска и выбирать приоритеты в процессах обучения и тренировки навыков по безопасности для разных категорий сотрудников. 13:00 Как повышение осведомленности сделать частью культуры компании?

Спикер: Сергей Демидов, Директор деп-та операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса, Московская Биржа

Научимся формировать у сотрудников правильное отношение к ИБ и делать это отношение частью культуры компании.

Как повышение осведомленности сделать частью культуры компании? Спикер: Сергей Демидов, Директор деп-та операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса, Московская Биржа Научимся формировать у сотрудников правильное отношение к ИБ и делать это отношение частью культуры компании. 14:30 Как сделать ИБ другом сотрудников?

Спикер: Артём Воробьев, Управляющий Информационной безопасностью, Байер СНГ

Научимся вовлекать сотрудников в соблюдение требований ИБ через игры, учения и фильмы, получая в итоге 3х-кратное снижение инцидентов.

31 марта | Безопасная разработка

10:00 Как построить процесс безопасной разработки?

Спикер: Рустем Хайретдинов, Генеральный директор, Атак киллер

Научимся проходить полный цикл безопасной разработки, начиная с постановки задачи, работы с заданиями, выбора методик и инструментов, до полного встраивания функций безопасности в процесс разработки.

Как построить процесс безопасной разработки? Спикер: Рустем Хайретдинов, Генеральный директор, Атак киллер Научимся проходить полный цикл безопасной разработки, начиная с постановки задачи, работы с заданиями, выбора методик и инструментов, до полного встраивания функций безопасности в процесс разработки. 11:30 Как строить базовые элементы SDLC?

Спикер: Роман Жуков, Директор центра компетенций, Гарда Технологии

Научимся строить базовые элементы SDLC с минимальным бюджетом и силами двух безопасников, при этом учитывая интересы всех сторон и требования регуляторов.

Как строить базовые элементы SDLC? Спикер: Роман Жуков, Директор центра компетенций, Гарда Технологии Научимся строить базовые элементы SDLC с минимальным бюджетом и силами двух безопасников, при этом учитывая интересы всех сторон и требования регуляторов. 13:00 Как безопасно использовать опенсорсное ПО?

Спикер: Евгений Волошин, Директор блока экспертных сервисов, BI.ZONE

Научимся безопасно использовать открытый код и opensource решения для создания собственного продукта.

01 апреля | ИБ без бюджета

10:00 Как обеспечивать ИБ при минимальном бюджете, используя знания сообществ?

Спикер: Артем Сычев, Руководитель направления отдела мониторинга ИБ, АльфаСтрахование

Научимся бесплатными средствами реализовать некоторые этапы CIS Controls и покрывать техники и тактики матрицы ATT&CK.

Как обеспечивать ИБ при минимальном бюджете, используя знания сообществ? Спикер: Артем Сычев, Руководитель направления отдела мониторинга ИБ, АльфаСтрахование Научимся бесплатными средствами реализовать некоторые этапы CIS Controls и покрывать техники и тактики матрицы ATT&CK. 11:30 Как обеспечивать ИБ при скромном бюджете?

Спикер: Александр Луганский, Руководитель департамента ИБ, Лабораторная служба Хеликс

Научимся пользоваться бесплатными или недорогими продуктами, в том числе и open source, которые помогут в решении поставленных задач не хуже продуктов из красивой коробки.

Как обеспечивать ИБ при скромном бюджете? Спикер: Александр Луганский, Руководитель департамента ИБ, Лабораторная служба Хеликс Научимся пользоваться бесплатными или недорогими продуктами, в том числе и open source, которые помогут в решении поставленных задач не хуже продуктов из красивой коробки. 13:00 Как оптимизировать расходы на ИБ?

Спикер: Илья Дубов, Руководитель отдела ИТ безопасность, РУ Квад Код

Научимся оптимизировать расходы на персонал, оборудование, а также ПО, сервисы и услуги, предоставляемые внешними компаниями.

02 апреля | Оценка защищенности