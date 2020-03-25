Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) выпустила рекомендацию по безопасности и обновления прошивок для своих SAS SSD.

Дело в том, что из-за ошибки во встроенном ПО некоторые модели твердотельных накопителей компании могут выйти из строя после 40 000 часов работы (4 года, 206 дней и 16 часов после ввода в эксплуатацию). Хуже того, после сбоя, если он все же произошел, ни сам SSD, ни данные на нем уже не могут быть восстановлены.

По данным инженеров HPE, самые ранние сбои могут произойти уже в октябре текущего года, все зависит от того, когда проблемные накопители были изготовлены и проданы.

Список подверженных этой проблеме накопителей можно увидеть ниже, проблема распространяется на SSD с прошивкой до HPD7. При этом в HPE подчеркивают, что некоторые модели продаются отдельно, но другие включены в состав других продуктов HPE, в том числе HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure и StoreEasy 1000 Storage.

Номер модели HPE SKU Расшифровка HPE SKU Релиз обновленной прошивки EK0800JVYPN 846430-B21 HPE 800GB 12G SAS WI-1 SFF SC SSD 3/20/2020 EO1600JVYPP 846432-B21 HPE 1.6TB 12G SAS WI-1 SFF SC SSD 3/20/2020 MK0800JVYPQ 846434-B21 HPE 800GB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD 3/20/2020 MO1600JVYPR 846436-B21 HPE 1.6TB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD 3/20/2020

Стоит отметить, что в конце прошлого года похожая ошибка была обнаружена в других моделях SSD производства Hewlett Packard Enterprise. Тогда выяснилось, что накопители могут отказать после 32 768 часов работы, если не установить обновление.