Журналисты Bleeping Computer обратили внимание на жалобы пользователей, которые сообщали на форумах, что им навязчиво предлагают скачать странное приложение, якобы информирующее о COVID-19 и созданное ВОЗ. Как оказалось, роутеры этих людей были скомпрометированы, а под видом приложения распространялся инфостилер.

Издание рассказывает, что во всех случаях пострадавшие были владельцами роутеров D-Link или Linksys, и неизвестные злоумышленники изменили на устройствах настройки DNS. Пока неясно, как именно атакующие получали доступ к устройствам, но несколько пострадавших признались, что доступ к их роутерам можно было получить удаленно, и они использовали слабые пароли. Так что, вероятно дело идет о брутфорсе и переборе учетных данных по списку известных значений по умолчанию.

Получив доступ к устройству, злоумышленники меняют адреса DNS серверов на 109.234.35.230 и 94.103.82.249.

Исследователи объясняют, что когда компьютер подключается к сети, Microsoft задействует функцию Network Connectivity Status Indicator (NCSI), которая периодически проверяет, активно ли подключение к интернету. Так, в Windows 10 одним из таких тестов будет подключение к http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt и проверка того, содержит ли ответ «Microsoft Connect Test». Если содержит, значит, компьютер подключен к интернету, а если нет, Windows предупредит о том, что интернет недоступен.

Если же пользователь работает со скомпрометированным роутером, то вредоносные DNS-серверы вынуждают Windows, вместо подключения к легитимному IP-адресу Microsoft 13.107.4.52, подключаться к ресурсу злоумышленников, расположенному по адресу 176.113.81.159. В итоге вместо отправки вышеупомянутого текстового файла сайт отображает страницу, предлагающую жертве загрузить и установить поддельное приложение «Emergency - COVID-19 Informator» или «COVID-19 Inform App», якобы созданное ВОЗ.

Если пользователь попадется на удочку атакующих, загрузит и установит это приложение, то вместо информации о коронавирусе он получил трояна Oski. Эта малварь попытается собрать и передать злоумышленникам следующую информацию (список неполный):