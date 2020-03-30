Эксперты Positive Technologies подсчитали, что всего за три недели (с конца февраля 2020 года) количество ресурсов, доступных через RDP, увеличилось на 9% и составило более 112 000. При этом свыше 10% таких ресурсов уязвимы перед проблемой BlueKeep (CVE-2019-0708), которая позволяет атакующему получить полный контроль над компьютером на базе Windows.

Для атаки достаточно отправить специальный RDP-запрос к уязвимым службам удаленного рабочего стола (RDS). Аутентификации при этом не требуется. В случае успеха злоумышленник сможет устанавливать и удалять программы в скомпрометированной системе, создавать учетные записи с максимальным уровнем доступа, читать и редактировать конфиденциальную информацию. Уязвимости подвержены операционные системы Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.

По динамике роста числа открытых по RDP узлов на сегодняшний день лидирует Уральский федеральный округ: оно увеличилось на 21%, а общая доля узлов, уязвимых для BlueKeep, составляет 17%. Далее идут Сибирский (21% и 16% соответственно), Северо-Западный (19% и 13%), Северо-Кавказский (18% и 17%), Южный (11% и 14%), Приволжский (8% и 18%), Дальневосточный (5% и 14%) и Центральный федеральные округа (4% и 11%).

«На сетевом периметре российских компаний начало увеличиваться число ресурсов, атака на которые позволит злоумышленникам получить контроль над сервером и проникнуть в локальную сеть, — отметил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. — Мы связываем это, в первую очередь, с поспешным переводом части сотрудников на удаленную работу. Независимо от выбранного типа удаленного подключения разумно обеспечить удаленный доступ через специальный шлюз. Для RDP-подключений это Remote Desktop Gateway (RDG), для VPN — VPN Gateway. Удаленное подключение напрямую к рабочему месту использовать не рекомендуется».

В Positive Technologies предупреждают, что открытие доступа к отдельным подсетям сразу всем пользователям VPN существенно снижает защищенность организации и не только дает широкие возможности внешнему атакующему, но и повышает риск атаки со стороны инсайдера. Поэтому IT-специалистам необходимо сохранять сегментацию сетей и выделять необходимое число VPN-пулов.

Помимо этого, Positive Technologies рекомендует обратить внимание на критически опасную уязвимость (CVE-2019-19781) в ПО Citrix, которое используется в корпоративных сетях, в том числе для организации терминального доступа сотрудников к внутренним приложениям компании с любого устройства через интернет. В случае эксплуатации этой уязвимости злоумышленник получает прямой доступ в локальную сеть компании из интернета. Для проведения такой атаки не требуется доступ к каким-либо учетным записям, а значит, выполнить ее может любой внешний нарушитель.