Журналисты РБК поговорили с представителями крупных российских интернет провайдеров («Ростелеком», «Транстелеком», «Акадо Телеком» и «ВымпелКом») и выяснили, что за неделю с 23 по 29 марта потребление трафика выросло на 10–30% по сравнению с другими рабочими днями 2020 года.

Интернет-трафик постепенно увеличивается за счет абонентов, вынужденных находиться дома, а также из-за появления новых потребителей, которые переходят с мобильного интернета на проводной, пояснила РБК руководитель пресс-службы «Акадо Телеком» Светлана Белых. Она уточнила, что 25 марта дневной трафик (с 12:00 до 18:00) вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей, а 30 марта — еще на 12%.

В «Транстелекоме» рассказали о росте потребления домашнего интернета на 10–12% по сравнению с предыдущим месяцем, а в «Ростелекоме» — на 7–10% в зависимости от региона.

Представитель «ВымпелКома» Екатерина Казаченко отметила не только рост популярности широкополосного доступа (на 20–30% по России), но и выросшее число традиционных голосовых звонков — на 15%.

По словам представителя МТС Алексея Меркутова, с 16 марта трафик фиксированной связи вырос на 30% в Москве и области по сравнению с рабочими днями в этом году. Наибольшая нагрузка приходится на дневное время с 12 до 16 часов, а также вечернее, после 19:00. Необычный рост трафика оператор отмечает в социальных сетях и мессенджерах — почти в четыре раза. Доля трафика социальных сетей и мессенджеров в общем объеме переданных данных за последние дни увеличилась почти вдвое — до 18%.

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании Wifire (входит в «МегаФон») Андрей Егоров утверждает, что в конце прошлой недели в России потребление дневного трафика увеличилось на 40% в городах зоны покрытия компании по сравнению с обычной будничной нагрузкой. Наибольший прирост был отмечен в Московском регионе — до 60%, в Мурманске, Чебоксарах и Екатеринбурге он составлял до 50%. Количество времени просмотра цифрового ТВ сравнялось с активностью в обычный выходной. «Мы видим, что дневной трафик интернета вырос, но вечерний почти не изменился», — отметил Егоров.

Несмотря на увеличившуюся нагрузку на сети, провайдеры уверяют, что не наблюдают сбоев, и их сети готовы к повышенному трафику.