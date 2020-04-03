Эксперты сервиса мониторинга утечек данных Under the Breach обратили внимание, что один из популярнейших хакерских форумов в интернете, OGUSERS (он же OGU), сообщил о компрометации уже второй раз за последний год.

«Похоже, что кто-то сумел взломать сервер через шелл в загрузке аватаров в форумном софте и получил доступ к нашей текущей базе данных, датируемой 2 апреля 2020 года», — пишет администратор OGUSERS.

В итоге неизвестный злоумышленник похитил данные 200 000 пользователей, если верить официальной статистике пользователей, указанной на самом форуме. В настоящее время OGUSERS отключен и переведен в режим обслуживания.

Перед временным закрытием сайта администраторы уведомили пользователей о том, что сбрасывают пароли, а также призвали всех включить двухфакторную аутентификацию для своих учетных записей, чтобы похищенные в ходе атаки данные нельзя было использовать для взлома аккаунтов.

Напомню, что прошлый взлом OGUSERS произошел в мае 2019 года. Тогда атакующие проникли на сервер через уязвимость в одном из кастомных плагинов и получили доступ к бэкапу, датированному 26 декабря 2018 года.

Журналисты Vice Motherboard, изучившие копию украденной БД, подтверждали, что она подлинная. Также утечку исследовал известный ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs), который тоже подтвердил подлинность данных и отметил, что дамп содержал информацию о 113 000 пользователей OGU. Похищенная у OGU база данных потом распространялась на других хакерских форумах.