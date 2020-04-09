Разработчики Facebook и мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети, продолжают борьбу с фальшивыми новостями. Теперь, в рамках борьбы с фейками о COVID-19, пользователям WhatsApp запретили пересылать сообщения более чем одному пользователю или группе за раз.

Ограничения распространяются на сообщения с символом двойной стрелки, который означает, что пользователь, от которого получено сообщение, не является его автором. То есть под запрет не попадают сообщения от близких контактов.

Эти меры должны ограничить пересылку сообщений таким образом, чтобы прекратить распространение массовых рассылок, зачастую содержащих дезинформацию. В частности, по словам представителей компании, затрудняя передачу сообщений, они надеются ограничить распространение дезинформации о текущей глобальной пандемии коронавируса и связанном с ней кризисе. Различная дезинформация на эту тему широко распространяется во всех социальных сетях.

«Пересылка любых сообщений – это плохо? Совсем не обязательно. Мы знаем, что многие пользователи пересылают друг другу полезную информацию, смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение. За последние недели пользователи не раз использовали WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса.

Тем не менее, мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения. Мы считаем, что сейчас люди нуждаются в конфиденциальном общении больше, чем когда-либо. Наши специалисты упорно работают над обеспечением надежной работы WhatsApp в условиях этого беспрецедентного глобального кризиса», — гласит блог компании.

Напомню, что WhatsApp давно ведет борьбу с подобными фейками. К примеру, еще в 2018 году в Индии вступило в силу ограничение, запрещающее пересылать одно сообщение другим пользователям или группам более 5 раз. На этот шаг разработчики пошли после того, как через WhatsApp в Индии стали распространяться данные о похищениях детей, руководствуясь которыми разъяренная толпа линчевала нескольких человек, что в итоге привело к массовым арестам и крупному скандалу. Позже, в 2019 году, такие ограничения на пересылку одного сообщения не более пяти раз было решено применить для всех пользователей мессенджера, во всех странах мира. Это позволило сократить общее количество пересылаемых сообщений на 25%