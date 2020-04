Из-за повсеместной самоизоляции и карантина приложение для проведения видеоконференций Zoom обрело небывалую популярность: количество его пользователей возросло с 10 000 000 человек в декабре 2019 года до 200 000 000 в марте 2020 года. Однако вместе с популярностью разработчики Zoom заполучили и множество проблем.

На этой неделе, вслед за НАСА и SpaceX, компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom. Тем временем разработчики приложения предпринимают шаги по улучшению безопасности. В частности, в компании уже создали совет CISO, а также пригласили в качестве консультанта Алекса Стамоса, бывшего главу безопасности Facebook.

На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.

Дело в том, что приложение в последнее время подвергается жесткой критике со стороны СМИ и ИБ-специалистов. Например, было замечено, что приложение сливало информацию Facebook, лукавило на счет end-to-end шифрования, а также не поясняло, зачем вообще собирает информацию о пользователях. Кроме того, пользователи сообщали, что из-за бага в их списках контактов оказались сотни незнакомцев, а эксперты обнаруживали, что Windows-клиент Zoom преобразует в ссылки UNC-пути, тогда как Zoom для MacOS позволяет локальному злоумышленнику или малвари получить в системе root-права.

Также стоит упомянуть и феномен Zoom-Bombing. Мы уже писали о том, что третьи лица все чаще присоединяются к видеоконференциям Zoom (онлайн-урокам, деловым встречам и так далее), с целью сорвать встречу или пошутить, а затем поделиться записью пранка в социальных сетях. К примеру, на удаленном занятии в одной из школ Массачусетса неопознанный человек присоединился к встрече и демонстрировал татуировки со свастикой на камеру. В другом случае неизвестные прервали занятие, оскорбляя преподавателя. Об опасности этого явления уже предупреждало ФБР, и правоохранители подчеркивали, что Zoom-Bombing незаконен и за него можно понести название (штраф или даже тюремное заключение).

Но, как оказалось, НАСА и SpaceX стали лишь первыми из многих. Так, издание BuzzFeed сообщает, что теперь аналогичные меры в отношении Zoom приняла Google: компания заблокирует работу Zoom на компьютерах и смартфонах, предоставляемых сотрудникам.

Дистанцируются от Zoom и другие: например, на Тайване Zoom запретили использовать правительственным служащим, так как трафик приложения проходит через серверы в Китае. А в школах Нью-Йорка учителям рекомендовали «постепенно отказывать от Zoom» в пользу других сервисов для проведения видеоконференций.

Как мы уже рассказывали ранее, в ответ на это разработчики Zoom сообщили, что уже исправили ряд обнаруженных экспертами проблем: в частности разработчики извинились за путаницу вокруг E2E-шифрования, убрали из Zoom жутковатую функцию, позволявшую отслеживать внимание пользователей, а также избавились от кода, который сливал данные LinkedIn и Facebook.

Также в компании заявили, что вообще останавливают разработку приложения на 90 дней, и полностью сосредоточатся на улучшении его безопасности, а также проведут аудит с привлечением сторонних специалистов.

Вчера, 8 апреля 2020 года, в компании сообщили, что уже сформировали совет CISO, а также создали консультативный совет для сотрудничества и обмена идеями о том, как решать текущие проблемы безопасности и конфиденциальности Zoom. В него вошли CISO от VMware, Netflix, Uber, Electronic Arts и других крупных компаний.

Также Zoom привлекла в качестве консультанта Алекса Стамоса, бывшего главу безопасности Facebook, который поможет в проведении комплексного анализа безопасности платформы.

Продолжается и работа над исправлением различных недочетов и багов. К примеру, для улучшения конфиденциальности из интерфейса Zoom наконец-то убрали ID собраний, который раньше отображался прямо в заголовке приложения.

Проблема заключалась в том, что многие компании и пользователи обнародовали эти ID и даже пароли случайно, публикуя скриншоты своих собраний в социальных сетях. К примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился ID заседания кабинета министров Великобритании, а члены парламента Бельгии случайно раскрыли идентификатор и пароль, опубликовав скриншот собрания комитета обороны. Подобные утечки идентификаторов как раз активно используются троллями и пранкерами, которые практикуют вышеупомянутый Zoom-Bombing.

