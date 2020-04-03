Из-за повсеместной самоизоляции и карантина приложение для проведения видеоконференций Zoom обрело небывалую популярность: количество его пользователей возросло с 10 000 000 человек в декабре 2019 года до 200 000 000 в марте 2020 года. И ранее мы уже рассказывали о том, что приложение подвергается жесткой критике со стороны СМИ и ИБ-специалистов.

Дело в том, что в Zoom обнаруживают все новые проблемы с конфиденциальностью и приватностью, а также серьезные уязвимости. Например, было замечено, что приложение сливало информацию Facebook, лукавило на счет end-to-end шифрования, а также не поясняло, зачем вообще собирает информацию о пользователях. Также пользователи сообщали, что из-за бага в их списках контактов оказались сотни незнакомцев, а эксперты обнаруживали, что Windows-клиент Zoom преобразует в ссылки UNC-пути, тогда как Zoom для MacOS позволяет локальному злоумышленнику или малвари получить в системе root-права.

Похоже, теперь ситуация достигла критической точки. Так, стало известно, что недавно Илон Маск запретил сотрудникам SpaceX использовать Zoom, так как приложение имеет «существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью». Вместо этого было рекомендовано использовать старые добрые email и телефоны. Более того, вскоре и американское космическое агентство НАСА тоже запретило своим сотрудникам использовать Zoom, руководствуясь теми же причинами.

После этих новостей разработчики Zoom сообщили об исправлениях ряда обнаруженных экспертами проблем (в частности разработчики извинились за путаницу вокруг E2E-шифрования, убрали из Zoom жутковатую функцию, позволявшую отслеживать внимание пользователей, а также избавились от кода, который сливал данные LinkedIn и Facebook), а также заявили, что немедленно остановят разработку приложения на 90 дней, полностью сосредоточатся на улучшении его безопасности, а также проведут аудит с привлечением сторонних специалистов.

«Мы разрабатывали наш продукт, не предполагая, что через несколько недель каждый человек в мире вдруг станет работать, учиться и общаться из дома», — пишет глава Zoom Эрик Юань, извиняясь за все обнаруженные в предложении проблемы.

Также в Zoom планируют: