Власти Нидерландов сообщают, что на прошлой неделе были закрыты сразу 15 сервисов для осуществления DDoS-атак по найму. В этой масштабной операции приняли участие представители веб-хостинговых компаний, регистраторы доменов, сотрудники Европола, Интерпола и ФБР.

Названия закрытых сервисов пока не раскрываются. Зато известно, что в Нидерландах был арестован 19-летний подозреваемый, устраивавший DDoS-атаки на правительственные сайты. Так, по его вине два голландских правительственных ресурса не работали на протяжении несколько часов 19 марта 2020 года.

Один из атакованных правительственных сайтов — Overheid.nl. Ресурс содержит информацию обо всех услугах и данных государственных организаций в стране, и в последнее время, из-за пандемии COVID-19, его часто посещают голландские граждане.

Другой сайт, MijnOverheid.nl, представляет собой платформу, которая позволяет получать цифровые услуги от правительства Нидерландов, в том числе связанные с налоговыми сборами, детскими пособиями и так далее.

«Особенно в такие времена, когда многие чрезвычайные и другие постановления публикуются на этом сайте, крайне важно, чтобы этот он был доступен для граждан», — гласит официальный пресс-релиз.

Напомню, что голландские правоохранители борются с DDoS-сервисами уже давно и серьезно. К примеру, полгода назад, в октябре 2019 года, они добились закрытия хостинговой компании KV Solutions BV, чьи сервера и бэкэнд-инфраструктура использовались для размещения множества IoT-ботнетов, активно применявшихся для DDoS-атак. Также тогда были арестованы двое основателей этой компании.

Еще раньше, перед Рождеством 2018 года, голландские правоохранители приняли участие в совместной с ФБР и Европолом операции, в результате которой были ликвидированы 15 крупных сервисов для DDoS-атак по найму. В итоге в том году не было "традиционных" рождественских DDoS-атак на различные сервисы, а после аналитики отмечали, что общее количество DDoS-атак сократилось на 11%, а их мощность (количество трафика, направленного на цель) и вовсе упала на 85,36%.