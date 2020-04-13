В настоящее время сотни миллионов людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, и по всему миру наблюдаются изменения в характере интернет-трафика. Дело в том, что часть населения сейчас работает из дома, тогда как другие люди тоже остаются дома, но проводят время в сети поисках новостей и развлечений. Из-за этого, к примеру, значительно возрос трафик легальных потоковых сервисов. В частности, в марте компания Sandvine сообщила о глобальном увеличении трафика потоковых сервисов на 10%, что впервые помогло YouTube обойти Netflix.

Однако журналисты Torrent Freak пишут, что одним лишь легальным контентом пользователи, конечно, не ограничиваются. Так, еще несколько недель назад издание отмечало рост интереса к пиратским сайтам в тех регионах, где был введен карантин. Теперь же, используя различные источники данных, журналисты подсчитали, что файлоообмен и пиратский трафик демонстрируют уверенный рост по всему миру.

Так, в Китае с середины января текущего года новый коронавирус начал появляться в заголовках газет, и 23 января 2020 года власти объявили карантин в Ухане и запретили въезд и выезд из региона. В последующие дни последовали дополнительные ограничения. В результате за период с декабря по конец февраля 2020 года количество китайских посетителей пиратских сайтов существенно увеличилось. По данным аналитической компании MUSO, резкий прирост посещений пиратских сайтов начался 24 января, достигнув своего пика 27 января. После этого трафик немного снизился, но в конце февраля он все еще был примерно на 20% больше, чем до эпидемии.

Чтобы разобраться, что происходило после февраля 2020 года, журналисты обратились к статистике ресурса iknowwhatyoudownload.com, который отслеживает миллионы файлов, доступных на публичных торрент-сайтах, включая The Pirate Bay и YTS. Оказалось, что загрузки торрентов явно возросли с 6 марта по 6 апреля текущего года. Если раньше наблюдалось порядка 12 миллионов ежедневных загрузок, то теперь их количество увеличилось до 16 миллионов , то есть на 33%.

Всплеск активности заметен и на уровне торрент-трекеров. К примеру, оператор трекера OpenTrackr.org сообщил Torrent Freak, что наблюдает увеличение общего числа соединений, а также количества подключенных пиров. Как видно на иллюстрации ниже, в период с 31 марта по 6 апреля ежедневное пиковое количество пиров увеличилось с 24 миллионов до 26 миллионов.

Журналисты ожидают, что из-за карантина в конкретных странах эти тенденции будут еще более выраженными. Пока же издание собирает и обрабатывает данные, обещая продолжить сбор и публикацию статистики.