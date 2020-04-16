Госдепартамент США, Министерство финансов США, Министерство национальной безопасности США и Федеральным бюро расследований выпустили совместный отчет, в котором предупреждают мир «серьезной киберугрозе» для банковских и финансовых учреждений, исходящей от правительственных северокорейских хакеров. Власти убеждены, что такие атаки представляют «существенную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы».

Документ содержит краткое описание недавних киберпреступлений Северной Кореи и основывается на прошлогоднем отчете Совета Безопасности ООН, в котором подробно описывалась тактика Пхеньяна, который часто использует хакеров для обхода международных санкций, а киберпреступления как способ для сбора средств. Так, по данным ООН, северокорейские хакеры прибегают к следующим тактикам:

атаки на банки и других финансовые организации и кража средств;

атаки на криптовалютные биржи и кража средств;

криптоджекинг: хакеры компрометируют серверы по всему миру, чтобы добывать криптовалюту;

вымогательские кампании: компрометация сети организаций и вымогательство выкупов; взлом сайтов на заказ для сторонних клиентов, и последующая эксплуатация целей; вынуждение жертв оплачивать «консультации», которые помогают предотвратить будущие атаки.

Многие из таких атак были направлены на финансовый сектор, откуда северокорейские хакеры похитили более 2 миллиардов долларов.

Однако власти США не только в очередной раз предупредили об опасности северокорейских хакеров. Также, в рамках программы Rewards for Justice, американские власти предложили вознаграждение в размере до 5 000 000 долларов США за любую информацию, которая поможет нарушить работу финансовых механизмов и частных лиц, «участвующих в определенных видах деятельности, поддерживающих Северную Корею». Под этими видами деятельности подразумеваются отмывание денег, уклонение от санкций, киберпреступность и разработка оружия массового уничтожения.

Чиновники надеются, что публикация совместного отчета улучшит безопасность и осведомленность компаний, а также поможет повлиять на «хакерские» прибыли Пхеньяна и, косвенно, на программу вооружений страны.

«Международному сообществу, сетевым защитникам и общественности жизненно важно сохранять бдительность и совместно работать над уменьшением киберугрозы, исходящей от Северной Кореи», — говорят представители США.

Фото: Cointelegraph