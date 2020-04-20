Издание ZDNet сообщает, что у каталога приложений Aptoide произошла крупная утечка пользовательских данных. Согласно официальным данным, португальский магазин приложений используют более 150 миллионов человек по всему миру.

По информации журналистов и сервиса по мониторингу утечек Under the Breach, на известном хакерском форуме были опубликованы 20 000 000 записей, которые являются частью более крупного дампа, насчитывающего уже 39 000 000 записей. По словам хакера, эти данные были получены после взлома Aptoide, произошедшего ранее в этом месяце.

Дамп представляет собой экспортированную из PostgreSQL БД и содержит информацию о пользователях, которые зарегистрировались или использовали Aptoide в период с 21 июля 2016 года по 28 января 2018 года. Информация о пользователях включает в себя адрес электронной почты, хешированный пароль, настоящее имя, дату регистрации, IP-адрес регистрации, информацию об устройстве и дата рождения (если указана).

Также доступна различная техническая информация, такая ​​как состояние учетной записи, токены регистрации, токены разработчика, данные о том, являлась ли учетная запись суперадминистратором или источником рефералов.

Журналисты ZDNet попытались связаться с Aptoide для получения комментариев, а также стремясь уведомить компанию об утечке данных, но так и получили ответа на свой запрос.