В конце прошлой неделе в блоге Tor Project появилось сообщение, согласно которому 13 из 35 разработчиков Tor Project в скором времени будут уволены. Виной этому непростая финансовая ситуация, в которой международная команда оказалась из-за пандемии коронавируса.

«Tor, как и большая часть мира, оказался вовлечен в кризис COVID-19, — пишет исполнительный директор Tor Project Изабелла Багерос (Isabela Bagueros). — Кризис сильно ударил по нам, как и по многим другим некоммерческим организациям и предприятиям малого бизнеса, и нам пришлось принять ряд трудных решений. Мы вынуждены расстаться с 13 замечательными людьми, которые помогли сделать Tor доступным для миллионов людей по всему миру. Мы будем двигаться дальше с основной командой, состоящей из 22 человек».

Багерос пишет, что терять товарищей по команде очень грустно, но обещает, что, несмотря на эти сокращения, в будущем текущая команда сможет поддерживать работу серверов и продолжит заниматься развитием программного обеспечения. В частности, это касается Tor и Tor Browser Bundle.

Увы, но происходящее совсем неудивительно. Дело в том, что Tor Project — это некоммерческая организация, которая в настоящее время существует исключительно за счет спонсирования и пожертвований. Так, каждый год проект проводит кампанию по сбору средств, чтобы пополнить и укрепить свой бюджет на следующий год. Но в настоящее время большинство жертвователей организации (пользователи, правительство США и частный сектор) сами испытывают трудности и стараются пережить экономический кризис, возникший из-за COVID-19, с минимальными потерями. В итоге в условиях пандемии у команды Tor, похоже, возникли проблемы с привлечением средств.

Замечу, что разработчики Tor Project далеко не единственные, для кого наступили трудные времена. Другие компании, к сожалению, точно так же вынуждены увольнять сотрудников или сокращать поиски новых кадров. Так, на подобные меры пошли такие гиганты как Tesla, Microsoft, Alphabet, BestBuy, GAP, Yelp, Disney, Vox Media и многие другие.