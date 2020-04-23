Xakep #252. Чемоданчик хакера
В 12:00: рекомендации Dr.Web по защите устройств удаленных сотрудников
Кирилл Тезиков, Dr.Web
Расскажем, как обеспечить информационную безопасность бизнеса в новых условиях. Будут рассмотрены следующие вопросы:
- Каким рискам ИБ подвергается бизнес при переводе сотрудников на удаленную работу
- Как выбрать наиболее подходящий вариант использования Dr.Web для защиты вашей компании
- Какие настройки антивирусной защиты обеспечат безопасность удаленных сотрудников
- Как контролировать состояние антивирусной защиты⠀
В 12:40: эффективные решения для обнаружения комплексных атак на рабочие станции
Кирилл Михайлов, Fortinet
С развитием технологий угрозы, которым подвержены рабочие станции пользователей, эволюционируют. И с эволюцией угроз новые требования предъявляются к решениям для защиты рабочих станций. Помимо стандартных модулей защиты и контроля рабочих станций (антивирусный модуль, модуль контроля приложений, локальный межсетевой экран), нужны также инструменты, позволяющие обнаруживать подозрительную активность на рабочих станциях, автоматизировать сбор информации об обнаруженной атаке и последующее реагирование на инцидент.
Расскажем о решении FortiEDR и покажем его в действии на примере одного из распространенных сценариев атаки на рабочие станции.
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