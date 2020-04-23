В 12:00: рекомендации Dr.Web по защите устройств удаленных сотрудников

Кирилл Тезиков, Dr.Web

Расскажем, как обеспечить информационную безопасность бизнеса в новых условиях. Будут рассмотрены следующие вопросы:

Каким рискам ИБ подвергается бизнес при переводе сотрудников на удаленную работу

Как выбрать наиболее подходящий вариант использования Dr.Web для защиты вашей компании

Какие настройки антивирусной защиты обеспечат безопасность удаленных сотрудников

Как контролировать состояние антивирусной защиты⠀

В 12:40: эффективные решения для обнаружения комплексных атак на рабочие станции

Кирилл Михайлов, Fortinet

С развитием технологий угрозы, которым подвержены рабочие станции пользователей, эволюционируют. И с эволюцией угроз новые требования предъявляются к решениям для защиты рабочих станций. Помимо стандартных модулей защиты и контроля рабочих станций (антивирусный модуль, модуль контроля приложений, локальный межсетевой экран), нужны также инструменты, позволяющие обнаруживать подозрительную активность на рабочих станциях, автоматизировать сбор информации об обнаруженной атаке и последующее реагирование на инцидент.

Расскажем о решении FortiEDR и покажем его в действии на примере одного из распространенных сценариев атаки на рабочие станции.

Ссылка на бесплатную регистрацию: https://community.codeib.ru/