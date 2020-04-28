Компания Twitter сообщила, что на прошлой неделе отключила возможность получать SMS-сообщения с текстом новых твитов. Функция была отключена во всех странах, кроме "нескольких" (каких именно, не уточняется), где ею особенно активно пользуются.

Вряд ли это новшество станет проблемой для подавляющего большинства пользователей, так как они работают с сервисом через приложения или сайт. Впрочем, отдельные жалобы от людей и компаний, которые по-прежнему использовали эту функциональность, все же есть. К примеру, компания, DansDeals, заявила, что использовала эту функцию для оповещения читателей о распродажах.

Вместе с тем отключение чтения твитов через SMS-сообщения, по сути, знаменует собой конец эпохи: на старте работы сервиса Twitter строился именно вокруг SMS-сообщений. Так, лимит 140 символов возник именно из-за этого, ведь изначально твиты адаптировали для текстовых сообщений, чтобы писать и получать новые твиты можно было через SMS. Уже потом все больше людей стали покупать смартфоны и переходить на использование приложений.

Напомню, что возможность создания твитов через SMS-сообщения была отключена еще в сентябре 2019 года из-за проблем с безопасностью. Это решение было принято после того, как хак-группа Chuckle Gang угнала телефонный номер генерального директора Twitter Джека Дорси, а затем использовала функцию отправки твитов через SMS, чтобы публиковать от лица Дорси оскорбительный и расистский контент (взломщики даже утверждали, будто в штаб-квартире компании заложена бомба).

Теперь, отключив и получение твитов через SMS, разработчики уверяют, что это поможет повысить безопасность учетных записей пользователей. Не совсем ясно, в чем заключается возможный риск от получения твитов таким способом, но Twitter уже давно заинтересована в постепенном отказе от этой функциональности. Ведь если люди получают твиты через SMS, компания не может показывать им рекламу.