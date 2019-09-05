В конце прошлой недели Twitter-аккаунт Джека Дорси (Jack Dorsey), CEO Twitter, подвергся взлому. Скомпрометировав учетную запись, злоумышленники принялись публиковать от лица Дорси оскорбительный и расистский контент, и даже утверждали, будто в штаб-квартире компании заложена бомба. Ответственность за эту атаку взяла на себя хак-группа Chuckle Gang.

Согласно официальным данным, атака произошла по недосмотру мобильного оператора, который допустил компрометацию и позволил неавторизованному лицу использовать телефонный номер Дорси для отправки SMS-сообщений. Дело в том, что до недавнего времени Twitter можно было использовать посредством SMS-сообщений, что было довольно популярно еще на заре появление сервиса. Главное условие: чтобы эту функциональность поддерживал оператор связи. Когда-то ограничение в 140 символов появилось именно из-за этого: из-за максимальной длины SMS-сообщений.

Об этой «слабости» Twitter было известно давно. Так, еще в конце 2018 года эксперты компании Insinia Security предупреждали об опасности использования SMS-сообщений в качестве второго фактора для аутентификации и объясняли, чем чревато использование функциональности Twitter через SMS. Хуже того, в сети можно найти статьи об опасности этой функциональности, датированные 2007 и 2009 годами.

Проблема в том, что в последние годы злоумышленники все чаще «угоняют» SIM-карты пользователей, осуществляя так называемый SIM swap. Суть таких атак заключается в том, что преступник обращается к представителям сотового оператора своей жертвы и применяет социальную инженерию. К примеру, выдавая себя за настоящего владельца номера, злоумышленник заявляет, что потерял или сломал SIM-карту и добивается переноса номера на новую SIM-карту. Затем злоумышленники воруют привязанные к номеру телефона учетные записи, фактически похищая чужие личности полностью. Такие атаки часто используются для кражи крупных сумм в криптовалюте или компрометации дорогих Instagram-аккаунтов.

Теперь разработчики Twitter сообщили, что после взлома Дорси они приняли решение отключить функциональность отправки твитов через SMS-сообщения. Подчеркивается, что отключение носит временный характер, однако сроки возобновления работы этой функции пока не называются. Интересно, что при этом разработчики в некоторой степени перекладывают вину на мобильных операторов, отмечая, что тем нужно исправить уязвимости на своей стороне.