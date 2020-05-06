Эксперты компании F-Secure обнаружили две критические уязвимости в опенсорсном фреймворке SaltStack Salt, широко использующемся в дата-центрах и облачных серверах. Обе проблемы набрали 10 баллов из 10 возможных по шкале оценки уязвимостей CVSS и обе допускают удаленное выполнение произвольного кода.

Уязвимости получили идентификаторы CVE-2020-11651 и CVE-2020-11652, и позволяют злоумышленнику выполнить произвольный код на удаленных серверах в дата-центрах и облачных средах.

Так, одна уязвимость представляет собой обход аутентификации: неаутентифицированным сетевым клиентам по ошибке предлагалась полная функциональность. В некоторых случаях атакующий мог даже получить токен для доступа с правами root к master-серверу и выполнять произвольные команды на серверах с активным демоном salt-minion.

Второй баг — это обход каталога, возникший из-за некорректной очистки недоверенных входных данных, что в результате обеспечивало неограниченный доступ ко всей файловой системе сервера с root-правами. Для использования уязвимости необходима аутентификация, но получить ее можно через эксплуатацию проблемы CVE-2020-11651.

Разработчики SaltStack Salt уже устранили­ найденные специалистами проблемы, выпустив версии 2019.2.4 и 3000.2, но исследователи F-Secure отмечали, что в сети доступно более 6000 потенциально уязвимых систем, и все они могут не успеть обновиться вовремя. ­

Хотя специалисты F-Secure не обнародовали PoC-эксплоиты для этих проблем, они предупреждали, что, скорее всего, злоумышленники без труда создадут надежные экплоиты самостоятельно уже в ближайшие дни, так как эксплуатация багов весьма проста. К сожалению, именно так и произошло. К настоящему моменту в сети уже появилось немало PoC-эксплоитов, и при помощи уязвимостей в SaltStack Salt были атакованы блогинговая платформа Ghost, удостоверяющий центр Digicert, серверы LineageOS и так далее. ­ Известно, что в некоторых случаях злоумышленники устанавливают бэкдоры на взломанные серверы, в других случаях разворачивают на серверах майнеры.