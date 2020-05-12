Хостинг-провайдер Digital Ocean проинформировал некоторых клиентов о проблемах с безопасностью, из-за которых ряд деталей об их учетных записей оказались раскрыты третьим лицам.

Согласно письмам, которые рассылает компания, утечка произошла из-за того, что некий внутренний документ Digital Ocean по ошибке оказался в открытом доступе, где его могли увидеть посторонние. Известно, что неизвестные лица обращались к этому внутреннему документу как минимум 15 раз, пока тот был доступен онлайн.

Представители хостера пишут, что файл содержал информацию примерно об 1% от общей клиентской базы компании.

В «утекшем» документе можно было найти несколько типов пользовательских данных, включая адреса электронной почты клиентов и соответствующие им имена пользователей, технические данные учетных записей, в том числе количество принадлежащих клиенту дроплетов (серверов), использование полосы пропускания, информацию об обращени в поддержку или отдел продаж, суммы, выплаченные клиентом в течение 2018 календарного года.

Специалисты Digital Ocean заверяют, что к настоящему времени не обнаружили никаких попыток несанкционированного доступа к серверам пострадавших клиентов.