Британская авиакомпания EasyJet сообщила, что стала жертвой «изощренной хакерской атаки», в результате которой данные 9 000 000 пользователей, включая email-адреса, имена и данные о путешествиях, попали в руки неназванных третьих лиц. Также из-за компрометации в руках преступников оказались данные 2208 банковских карт.

Пока компания не объясняет, когда именно и как произошел инцидент, но сообщается, что EasyJet уведомила о случившемся Управление Комиссара по информации и Национальный центр кибербезопасности (NCSC), а также привлекла к расследованию случившегося сторонних экспертов в области киберкриминалистики.

Всех пострадавших пользователей должны проинформировать о случившемся до 26 мая 2020 года.