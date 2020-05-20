Xakep #252. Чемоданчик хакера
Британская авиакомпания EasyJet сообщила, что стала жертвой «изощренной хакерской атаки», в результате которой данные 9 000 000 пользователей, включая email-адреса, имена и данные о путешествиях, попали в руки неназванных третьих лиц. Также из-за компрометации в руках преступников оказались данные 2208 банковских карт.
Пока компания не объясняет, когда именно и как произошел инцидент, но сообщается, что EasyJet уведомила о случившемся Управление Комиссара по информации и Национальный центр кибербезопасности (NCSC), а также привлекла к расследованию случившегося сторонних экспертов в области киберкриминалистики.
Всех пострадавших пользователей должны проинформировать о случившемся до 26 мая 2020 года.
«Мы хотели бы извиниться перед теми клиентами, которые пострадали от этого инцидента. С тех пор, как нам стало известно о случившемся, стало ясно, что сейчас из-за COVID-19 все крайне обеспокоены по поводу использования личных данных для онлайн-мошенничества. Поэтому, а также следуя рекомендации Управление Комиссара по информации, мы уже связываемся с клиентами, чья информация о поездках была скомпрометирована. Мы рекомендует им сохранять бдительность, особенно если они получают нежелательные сообщения», — говорят представители авиакомпании.
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