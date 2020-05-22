Недавно платформа GitLab провела проверку безопасности, проанализировав, настолько работающие на дому сотрудники устойчивы перед фишинговыми атаками. Как выяснилось, каждый пятый сотрудник согласился ввести свои учетные данные на поддельной странице логина.­

Проведенная GitLab Red Team учебная атака имитировала настоящую фишинговую кампанию, целью которой было узнать учетные данные сотрудников GitLab. С этой целью ИБ-специалисты зарегистрировали доменное имя gitlab.company и настроили его для рассылки фишинговых писем, используя опенсорсный GoPhish и GSuite от Google. Фишинговые послания были составлены таким образом, чтобы имитировать настоящие уведомления от ИТ-отдела, якобы сообщавшие о необходимости обновления ноутбука.

«Целевым пользователям было предложено нажать на ссылку, якобы для того, чтобы согласиться на обновление, но на самом деле данная ссылка вела на поддельную страницу входа на GitLab.com, размещенную на домене gitlab.company», — рассказывают в GitLab.

В ходе учений было разослано 50 таких электронных писем. В итоге 17 (34%) получателей нажали на ссылку в сообщении, перейдя на специальный фишинговый сайт. Из них еще 10 человек (59% из тех, кто перешел на сайт, и 20% от общей тестируемой группы) продолжили работу и ввели на фальшивой странице свои учетные данные. При этом лишь 6 из 50 получателей фишинговых сообщений (12%) сообщили о попытке фишинга сотрудникам службы безопасности GitLab.

Стоит сказать, что, согласно отчету компании Verizon, 22% от общего числа инцидентов, связанных с раскрытием данных, обычно идут рука об руку с фишингом, и около 90% инцидентов, связанны с социальным взаимодействием. Также отчет гласит, что в среднем частота кликов по фишинговым ссылкам должна быть намного ниже — 3,4% против 20%, продемонстрированных сотрудниками GitLab.

Другая ИБ-компания, Rapid7, писала, что частота кликов по ссылкам из фишинговых посланий варьируется от 7 до 45%. Еще один отчет от 2018 года, составленный компанией KnowBe4, гласит, что средний процент работников, уязвимых перед фишинговыми атаками в различных отраслях, составляет 27%.

Вице-президент GitLab по безопасности Джонатан Хант, сообщил журналистам издания The Register, что в целом он доволен результатами проведенной проверки и ему приятно видеть, что результаты GitLab лучше средних по отрасли.

«Изначально команда [Red Team] предполагала, что больше людей попадутся на эту фишинговую удочку, но это предположение оказалось неверным. Некоторые вендоры утверждают, что средний показатель успешности фишингых атак равняется примерно 30-40%, поэтому приятно видеть, что мы держимся ниже этого уровня».

Учитывая, что популярность фишинга и не думает ослабевать, Хант подчеркивает, что компании обязаны обучать своих сотрудников информационной безопасности, вне зависимости от того, работают те удаленно или же нет: