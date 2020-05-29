Агентство национальной безопасности (АНБ) США опубликовало предупреждение, согласно которому русскоязычная хак-группа Sandworm (она же BlackEnergy) атакует серверы Exim.

Напомню, что, по мнению экспертов, Sandworm активна примерно с середины 2000-х годов . Считается, что именно эта группировка разработала малварь BlackEnergy, вызвавшую отключение электроэнергии в Украине, а также группа может быть связана с печально известным шифровальщиком NotPetya.

АНБ сообщает, что с августа 2019 года хакеры из Sandworm атакуют почтовые серверы, на которых работает агент передачи сообщений Exim. Для взлома злоумышленники используют критическую уязвимость­ CVE-2019-10149, обнаруженную еще прошлым летом и сразу взятую на вооружение многими злоумышленниками.

Почти половина почтовых серверов работает под управлением Exim. Согласно статистике, по данным на 1 мая 2020 года, только половина всех Exim-серверов была обновлена ​​до версии 4.93 или более поздней. То есть целей для атак по-прежнему предостаточно.

После взлома на скомпрометированные серверы загружается и выполняется специальный shell-скрипт, который способен:

добавить привилегированных пользователей;

отключить настройки безопасности сети;

обновить конфигурации SSH, чтобы дать хакерам дополнительный удаленный доступ;

выполнить еще один скрипт для продолжения атаки.

АНБ напоминает частным и правительственным организациям о необходимости обновления серверов Exim до версии 4.93, а также о том, что не лишним будет и поискать индикаторы компрометации, доступные в предупреждении агентства.