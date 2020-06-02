В конце мая 2020 года мы рассказывали о релизе новой версии джейлбрейка Unc0ver (5.0.0). Примечательно, что этот инструмент работал практически для любых iPhone, даже с новейшей iOS 13.5 на борту, и в последний раз похожий инструмент выпускался в­ 2014 году.

Авторы Unc0ver объясняли, что он использует уязвимость нулевого в ядре iOS, о которой еще не знают специалисты Apple. Сообщалось, что уязвимость была обнаружена одним из участников команды, который известен под псевдонимом Pwn20wnd.

В понедельник Apple представила iOS 13.5.1 для iPhone, iPad и iPod touch, и последняя версия джейлбрейка Unc0ver уже не работает с этой версией iOS.

В заметках об этом релизе перечислено только одно обновление безопасности и исправление уязвимости CVE-2020-9859, которую и эксплуатировал джейлбрейк (приложение могло получить привилегии ядра и выполнять произвольный код).

Таким образом, всем, кто воспользовался Unc0ver 5.0.0, в сочетании с iOS 13.5, не рекомендуется обновляться, так как новая версия ОС «сломает» джейлбрейк и не позволит осуществить его снова.