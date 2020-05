В минувшие выходные команда ИБ-специалистов и реверс-инженеров представила новую версию джейлбрейка Unc0ver (5.0.0). Этот инструмент работает практически для любых iPhone, даже с новейшей iOS 13.5 на борту.

Авторы Unc0ver говорят, что он использует уязвимость нулевого в ядре iOS, о которой еще не знают специалисты Apple. Уязвимость была обнаружена одним из участников команды, который известен под псевдонимом Pwn20wnd.

Сам Pwn20wnd рассказывает, что впервые за пять лет джейлбрейк актуален даже для текущей, наиболее свежей версии операционной системы. В последний раз похожий инструмент выпускался в­ 2014 году. Дело в том, что обычно джейлбрейки эксплуатируют старые уязвимости в iOS и, соответственно, не работают с актуальной версией операционной системы, где эти «дырки» уже исправлены. В итоге владельцы джейлбрейкнутых устройств зачастую предпочитают просто не обновлять ОС.

#unc0ver v5.0.0 will be the first 0day jailbreak released since iOS 8!



Every other jailbreak released since iOS 9 used 1day exploits that were either patched in the next beta version or the hardware.



This will be a big milestone for jailbreaking.