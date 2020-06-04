«Коммерсант» сообщает, что российское Министерство юстиции разработало проект новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где штрафы за утечку персональных данных предлагается увеличить в десять раз. Документ уже выложен на обсуждение на портале regulation.gov.ru.

Согласно новой редакции, штрафы для юридических лиц предложено увеличить с 50 000 до 500 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей с 20 000 до 300 000 рублей; для должностных лиц — с 10 000 до 100 000 рублей; и для остальных граждан — с 2 000 до 20 000 рублей.

Отмечается, что Минюст давно прорабатывает новую версию КоАП, ее прежний вариант был опубликован в январе, но тогда он не содержал нормы об увеличении штрафов. При этом вопрос об ужесточении ответственности за утечки поднимался не раз (еще в 2015 году Госдума рассматривала повышение штрафов до 300 000 рублей). Сейчас поправки об увеличении штрафов разрабатывает также комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, говорил 21 мая 2020 года его глава Александр Хинштейн.

В комитете уточнили, что состав правонарушения, предусматривающий новые штрафы, прорабатывался рабочей группой по предложению комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Коммерсант» отмечает, что в компаниях, оперирующих большими объемами персональных данных, не рады увеличению штрафов и настаивают, что и так обеспечивают высокий уровень безопасности.