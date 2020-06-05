В конце апреля 2020 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, так как, по их мнению, безуспешные попытки блокировать мессенджер лишь «наносят урон престижу государственной власти».

Напомню, что идея возникла из-за того, что в настоящее время Telegram, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе (речь идет об официальном канале оперштаба Москвы и официальном канале Стопкоронафирус.рф).

Законопроект о запрете блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. Правда, Минцифры РФ не поддержало данную инициативу депутатов «Справедливой России», комментарий министерства гласил:

«Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования».

Теперь же по поводу законопроекта в своем Telegram-канале высказался и сам Павел Дуров. Он пишет:

«Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы».

В интервью «Коммерсантъ FM» соавтор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Ионин, заявил, что «с этой ситуацией пора покончить, Дуров и российские чиновники с силовиками могли бы снять разногласия путем переговоров». При этом Ионин говорит, что не питает иллюзий относительно того, что законопроект может быть принят:

«Думское большинство при отрицательном отзыве правительства действительно вряд ли будет поддерживать законопроект. этой связи это скорее не сама по себе законодательная инициатива, а все-таки приглашение власти, с одной стороны, и владельца мессенджера Telegram, с другой стороны, сесть за стол переговоров и сверить свои позиции на предмет того, чтобы все-таки закрепить де-юре то, что де-факто и так существует».

В свою очередь партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян высказал следующую точку зрения: