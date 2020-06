В марте 2020 года была опубликована информация о проблеме CVE-2020-0796, которую так же называют SMBGhost, CoronaBlue, NexternalBlue и BluesDay. Проблема затрагивает SMBv3, и перед багом были уязвимы Windows 10 1903, Windows 10 1909, Windows Server 1903 и Windows Server 1909. Напомню, что именно протокол SMB несколько лет назад использовался для распространения WannaCry и NotPetya по всему миру.

Согласно данным компании Fortinet, уязвимость представляет собой переполнение буфера на серверах Microsoft SMB. Проблема проявляется, когда уязвимое ПО обрабатывает вредоносный пакет сжатых данных. То есть удаленный и неаутентифицированный злоумышленник может использовать баг для выполнения произвольного кода в контексте приложения. Еще в марте специалисты Cisco Talos предупреждали, что «эксплуатация уязвимости открывает системы для атак с потенциалом червя».

И хотя экстренные патчи для исправления CVE-2020-0796 были выпущены в марте текущего года, ИБ-специалисты по-прежнему были очень обеспокоены этой проблемой. Дело в том, что своевременной установкой исправлений, как обычно, озаботились далеко не все, а согласно данным компании Kryptos Logic, еще недавно в интернете можно найти около 48 000 хостов с открытым SMB-портом, которые уязвимы для потенциальных атак с помощью SMBGhost.

К счастью, до недавнего времени в открытом доступе не было RCE-эксплоитов для этой уязвимости. Так, в начале апреля были опубликованы первые PoC-эксплоиты, но они лишь помогали добиться отказа в обслуживании (DoS) и локального повышения привилегий (LPE). Эти эксплоиты в настоящее время уже используются в реальных атаках (к примеру, малварь Ave Maria применяет их для повышения привилегий), но по степени опасности им далеко до RCE.

RCE-эксплоит для SMBGhost тоже существовал, просто не появлялся в открытом доступе. Так, в апреле 2020 года его создал и продемонстрировал эксперт из компании Ricerca Security: исследователь показал работу эксплоита на видео и обнародовал его детальное описание. Однако тогда Ricerca Security не опубликовала исходники эксплоита в открытом доступе, так как специалисты опасались вкладывать столь опасный инструмент в руки преступников.

Теперь, спустя почти три месяца с тех пор, как Microsoft выпустила патчи, издание Bleeping Computer сообщает, что ИБ-специалистка известная под ником Chompie1337, разместила на GitHub первую общедоступную версию RCE-эксплоита для проблемы CVE-2020-0796.

Дело в том, что специалисты ИБ-компании ZecOps тоже заявили о создании RCE-эксплоита еще в апреле, и пообещали обнародовать его после следующего обновления Windows. Chompie1337 считает, что это должно произойти в ближайшие дни, поэтому она и решилась выложить в открытый доступ свою разработку.

Пока код эксплоита нельзя назвать стопроцентно стабильным, и исследовательница говорит, что скорее он призван помочь другим расширить свои знания в области реверс-инжиниринга, а также «был написан быстро и нужно еще поработать, чтобы он стал более надежным». Лучше всего эксплоит показывает себя против Windows 10 1903.

Аналитик CERT/CC Уилл Дорманн уже проверил код исследовательницы на компьютере под управлением Windows 10 1909 и получил противоречивые результаты. Так, иногда эксплоит может привести к сбою тестовой системы, а иногда просто не срабатывает.

Not completely reliable, but this CVE-2020-0796 PoC does indeed work! https://t.co/0ZX2biA4kO pic.twitter.com/RNu39PuirK