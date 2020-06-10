Сегодня, 10 июня 2020 года, в 12:00 по московскому времени состоится онлайн-конференция «Постанализ инцидентов и работы с доказательствами». Участие бесплатное!

На конференции будут рассматриваться обзоры хакерских атак, а также порядок сбора информации в рамках постанализа инцидентов с помощью бесплатного продукта FTK Imager. Пройдет разбор порядка сбора доказательной базы и централизованной обработки доказательств на базе комплексных инструментов анализа киберинцидентов.

База комплексных инструментов анализа киберинцидентов AccessData — мировой лидер в разработке решений в области киберкриминалистики. Уже более 30 лет компания обеспечивает качественный подход к судебной экспертизе в рамках расследования киберинцидентов и имеет свыше 130 000 клиентов.

Спикеры Ильяс Киреев (ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group) и Артем Кружилин (региональный менеджер AccessData Belgium, Central & Eastern Europe) расскажут о практических кейсах международного опыта взаимодействия с правоохранительными органами, правительственными учреждениями, корпорациями и юридическими фирмами по всему миру, а также о порядке сбора доказательной базы и централизованной обработке доказательств на базе комплексных инструментов анализа киберинцидентов.

У всех участников конференции будет возможность задать интересующие вопросы по теме, а главное — получить ответы от экспертов в прямом эфире.

Участие бесплатное, достаточно просто зарегистрироваться здесь.