Издание Bleeping Computer предупредило, что исправление бага в приложениях AVG и Avast повлекло за собой изменения в реестре, из-за которых в Windows 10 перестали запускаться некоторые приложения.

Жалобы от пользователей начали поступать еще на прошлой неделе, когда люди обнаружили, что не могут запустить Microsoft Office и другие приложения (1, 2, 3, 4, 5). При попытке запуска ОС показывала сообщение о том, что не может найти необходимый файл, как в примере ниже.

Как выяснилось, проблема была связана не с накопительным обновлением для Windows 10, но с обновлением для продуктов Avast и AVG. Так, один из компонентов защитных решений AVG или Avast вызывает создание в реестре записи Image File Execution Options для различных приложений, которые в итоге должны запускаться через фильтр C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Avast Cleanup\autoreactivator.exe.

Недавнее обновление сломало что-то в этом фильтре, и в итоге программы попросту не могли стартовать. Интересно, что такая ошибка встречается уже не впервые, так, в сети можно обнаружить похожие жалобы, связанные с autoreactivator.exe, датированные 2017 годом.

Согласно официальному сообщению на форумах Avast, разработчики уже подготовили автоматическое обновление, которое решает возникшую проблему. Инженеры компании также предоставили специальный URL-адрес для загрузки данного исправления.

Кроме того, данный баг был добавлен в длинный список проблем, которые возникают после установки Windows 10 2004 (мы уже писали о том, что в релизе обнаружено множество багов и его развертывание пока приостановлено).

Впрочем, Microsoft сообщает, что баг так же затронул Windows 10 2004, Windows 10 1909, Windows 10 1903, Windows Server 2004, Windows Server 1909, а также Windows Server 1903. Интересно, что в сообщении компании упоминается и накопительное обновление Windows 10 2004 KB4557959, однако неясно, оно ли вызывает конфликт с продуктами Avast.