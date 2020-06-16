Xakep #253. Сканеры уязвимостей
В 2017 году мы уже рассказывали о деле иранца Камьяра Джаханракхшана (Kamyar Jahanrakhshan, также известен под именами Kamyar Jahan Rakhshan, Andy или Andrew Rakhshan, Andy или Andrew Kamyar, Kamiar или Kamier Rakhshan).
Напомню, что тогда правоохранительные органы США арестовали его в Сиэтле и обвинили в том, что Джаханракхшан пытался шантажировать ряд компаний и их сотрудников, а также устраивал вполне реальные DDoS-атаки для подкрепления своих угроз, покупая мощности у хакерских сервисов ItsFluffy и RageBooter.
Среди пострадавших от его действий числятся юридический ресурс Leagle.com, а также медиакомпании Sydney Morning Herald, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Metro News Canada, официальный сайт правительства Канады и многие другие.
Различными угрозами Джаханракхшан пытался добиться от этих компаний и сайтов удаления ряда ссылок и статей, которые рассказывали о его криминальном прошлом. В ход пошло все, от DDoS-атак, до личных сообщений в адрес сотрудников компаний и посланий, с обещаниями устроить взрыв.
Дело в том, еще в 1991 году злоумышленник получил гражданство США, но проживал в Канаде с 1995 года. Между 2005 и 2011 годами он совершил ряд преступлений, включая кражу и мошенничество, в результате чего в 2014 году его депортировали из Канады в США, после чего Джаханракхшан решил избавиться от записей о своих криминальных деяниях.
Хотя некоторые случаи шантажа (подкрепленные DDoS-атаками) даже увенчались успехом, многие компании не спешили выполнять требования Джаханракхшан. Тогда преступник пошел на крайние меры и начал присылать в офисы компаний сообщения с угрозами устроить взрыв, а также стал угрожать расправой конкретным сотрудникам целевых компаний и их близким.
Как теперь сообщило Министерство Юстиции США, еще в феврале текущего года Камьяр Джаханракхшан признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества. В результате на прошлой неделе он был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а также суд постановил, что он обязуется выплатить более 520 000 долларов в качестве компенсации.
Нужно отметить, что пять лет лишения свободы – это максимальный срок, который хакер мог получить в итоге, так как суд был ограничен досудебным соглашением и признанием вины.
Изначально, в 2018 году, федеральное жюри вообще проголосовало за осуждение Джаханракхшана по статье за умышленную передачу команд защищенному компьютеру, а это правонарушение предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 10 лет. Однако позже в том же году суд удовлетворил ходатайство защиты о новом судебном разбирательстве, так как адвокаты защиты сообщили, что они были неэффективны в вопросах представления своего клиента на суде.
Таким образом, в апреле 2019 года первоначальное обвинительное заключение было отменено, но к обвинениям добавился сговор. После этого, перед самым началом повторного процесса, Джаханракхшан решил признать себя виновным, и срок заключения в итоге не мог превышать 5 лет. Судья отмечает, что если бы не этот нюанс, приговор был бы куда более суровым.
В заявлении Минюста отмечается, что во время слушаний для вынесения приговора обвиняемый всячески препятствовал правосудию, а во время процесса в 2017 году давал ложные показания под присягой. Так, он солгал о наличии 10 адресов электронной почты, которые использовал для совершения преступлений, и солгал о незаконном возвращении в Канаду после депортации.
Забавно, но статьи, удаления которых так отчаянно добивался тогда Джаханракхшан, даже столько лет спустя свободно находятся любым поисковиком. К примеру, здесь и здесь можно почитать о том, как Джаханракхшан использовал поддельные банковские карты для покупки целого парка люксовых автомобилей и яхты.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться