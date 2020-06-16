В 2017 году мы уже рассказывали о деле иранца Камьяра Джаханракхшана (­Kamyar Jahanrakhshan, также известен под именами Kamyar Jahan Rakhshan, Andy или Andrew Rakhshan, Andy или Andrew Kamyar, Kamiar или Kamier Rakhshan).

Напомню, что тогда правоохранительные органы США арестовали его в Сиэтле и обвинили в том, что Джаханракхшан пытался шантажировать ряд компаний и их сотрудников, а также устраивал вполне реальные DDoS-атаки для подкрепления своих угроз, покупая мощности у хакерских сервисов ItsFluffy и RageBooter.

Среди пострадавших от его действий числятся юридический ресурс Leagle.com, а также медиакомпании Sydney Morning Herald, Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Metro News Canada, официальный сайт правительства Канады и многие другие.

Различными угрозами Джаханракхшан пытался добиться от этих компаний и сайтов удаления ряда ссылок и статей, которые рассказывали о его криминальном прошлом. В ход пошло все, от DDoS-атак, до личных сообщений в адрес сотрудников компаний и посланий, с обещаниями устроить взрыв.

Дело в том, еще в 1991 году злоумышленник получил гражданство США, но проживал в Канаде с 1995 года. Между 2005 и 2011 годами он совершил ряд преступлений, включая кражу и мошенничество, в результате чего в 2014 году его депортировали из Канады в США, после чего Джаханракхшан решил избавиться от записей о своих криминальных деяниях.

Хотя некоторые случаи шантажа (подкрепленные DDoS-атаками) даже увенчались успехом, многие компании не спешили выполнять требования Джаханракхшан. Тогда преступник пошел на крайние меры и начал присылать в офисы компаний сообщения с угрозами устроить взрыв, а также стал угрожать расправой конкретным сотрудникам целевых компаний и их близким.

Как теперь сообщило Министерство Юстиции США, еще в феврале текущего года Камьяр Джаханракхшан признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества. В результате на прошлой неделе он был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а также суд постановил, что он обязуется выплатить более 520 000 долларов в качестве компенсации.

Нужно отметить, что пять лет лишения свободы – это максимальный срок, который хакер мог получить в итоге, так как суд был ограничен досудебным соглашением и признанием вины.

Изначально, в 2018 году, федеральное жюри вообще проголосовало за осуждение Джаханракхшана по статье за умышленную передачу команд защищенному компьютеру, а это правонарушение предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 10 лет. Однако позже в том же году суд удовлетворил ходатайство защиты о новом судебном разбирательстве, так как адвокаты защиты сообщили, что они были неэффективны в вопросах представления своего клиента на суде.

Таким образом, в апреле 2019 года первоначальное обвинительное заключение было отменено, но к обвинениям добавился сговор. После этого, перед самым началом повторного процесса, Джаханракхшан решил признать себя виновным, и срок заключения в итоге не мог превышать 5 лет. Судья отмечает, что если бы не этот нюанс, приговор был бы куда более суровым.

В заявлении Минюста отмечается, что во время слушаний для вынесения приговора обвиняемый всячески препятствовал правосудию, а во время процесса в 2017 году давал ложные показания под присягой. Так, он солгал о наличии 10 адресов электронной почты, которые использовал для совершения преступлений, и солгал о незаконном возвращении в Канаду после депортации.

Забавно, но статьи, удаления которых так отчаянно добивался тогда Джаханракхшан, даже столько лет спустя свободно находятся любым поисковиком. К примеру, здесь и здесь можно почитать о том, как Джаханракхшан использовал поддельные банковские карты для покупки целого парка люксовых автомобилей и яхты.