Нэт Фридман (Nat Friedman), возглавивший GitHub после приобретения компании Microsoft в 2018 году, заявил в Twitter, что в компании уже ведется работа над заменой термина master на более нейтральный аналог, например, main, чтобы избежать ненужных отсылок к рабовладельческим временам.

It's a great idea and we are already working on this! cc @billygriffin22