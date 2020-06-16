Нэт Фридман (Nat Friedman), возглавивший GitHub после приобретения компании Microsoft в 2018 году, заявил в Twitter, что в компании уже ведется работа над заменой термина master на более нейтральный аналог, например, main, чтобы избежать ненужных отсылок к рабовладельческим временам.

It's a great idea and we are already working on this! cc @billygriffin22 June 12, 2020

Если это действительно произойдет, GitHub станет одной из многих ИТ-компаний и опенсорсных проектов, которые в последние годы высказались в пользу отказа от различных терминов, которые могут быть истолкованы как оскорбительные с точки зрения чернокожих разработчиков.

Подобные изменения обычно включают в себя отказ от использования терминов master и slave («хозяин» и «раб») в пользу таких альтернатив как main, default, primary и, соответственно, secondary. Также устоявшиеся понятия whitelist и blacklist, то есть «черный список» и «белый список»,­ заменяют на нейтральные allow list и deny/exclude list («список разрешений» и «список запретов/исключений»).

Под влиянием протестов Black Lives Matter, прокатившихся по всей территории США, ИТ-сообщество вновь вернулось к обсуждению этих вопросов, и в настоящее время многие разработчики прилагают усилия для удаления подобной терминологии из своего исходного кода, приложений и онлайн-сервисов.

К примеру, о намерении подыскать альтернативы для whitelist/blacklist в последнее время сообщили разработчики Android, языка программирования Go, библиотеки PHPUnit и утилиты Curl. В свою очередь, авторы проекта OpenZFS уже работают над заменой терминов master/slave, использующихся для описания связей между средами хранения. Габриэль Чапо (Gabriel Csapo), инженер LinkedIn, и вовсе заявил в Twitter, что он подает запросы на обновление многих внутренних библиотек Microsoft, добиваясь удаления из них любых расистских понятий.

Другие проекты, которые не используют подобные термины напрямую в своем исходном коде или пользовательских интерфейсах, обратили внимание на свои репозитории с исходниками. Дело в том, что большинство этих проектов управляют исходными кодами с помощью Git или GitHub, а Git и GitHub, в частности, используют обозначение master для дефолтного репозитория.

Журналисты издания ZDNet обратили внимание, что ряд опенсорсных проектов уже поддержали Black Lives Matter и сменили названия своих репозиториев с master по умолчанию на различные альтернативы (такие как main, default, primary, root и так далее). В их числе OpenSSL, Ansible, PowerShell, JavaScript-библиотека P5.js и многие другие.

Эти действия породили в опенсорсном сообществе весьма бурную дискуссию, и дело дошло до того, что над подобными изменениями теперь задумались и разработчики Git (хотя обсуждения в рассылке и на GitHub Issues по-прежнему далеки от завершения).

Но что бы ни решили разработчики Git, похоже, представители GitHub решили идти своим путем, невзирая на это. Так, в конце минувшей недели инженер Chrome Уна Кравец сообщила в Twitter, что команда разработки Chrome рассматривает возможность аналогичного шага по переименованию дефолтной ветки исходников браузера с master на более нейтральное main.

В своем сообщении Кравец попросила GitHub обратить внимание на эту проблему и помочь изменить ситуацию в отрасли. И, как можно увидеть выше, на твит ответил сам глава GitHub Нэт Фридман. Он заявил, что это отличная идея, и в GitHub уже работают над проблемой.

Стоит сказать, что разработчики прилагают усилия по искоренению некорректных и потенциально оскорбительных терминов не только в последнее время. Все началось еще в 2014 году, когда проект Drupal отказался от терминов ­master/slave­ в пользу primary/replica. Тогда примеру Drupal последовали и другие, включая Python, Chromium, Microsoft Roslyn .NET, а также PostgreSQL и Redis.

Однако, несмотря на то, что подобные перемены явно одобряют разработчики многих крупных проектов, пока все это не получило широкого распространения. К примеру, большинство противников подобных изменений часто объясняют в дискуссиях, что такие термины, как master/slave в наши дни чаще используются для описания технических сценариев, а не как отсылка к фактическому рабству, а слово blacklist, то есть «черный список» вообще не имеет никакого отношения к темнокожим людям. Оно появилось еще в средневековой Англии, когда, например, имена проблемных наемных рабочих заносили в специальные книги, которые назывались «черными» (причем речь шла о позоре, порицании и наказании, а не о цвете кожи).