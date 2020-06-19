Исследователи «Лаборатории Касперского» пристально изучили происходящие вокруг перемены, связанные с цифровой безопасностью и пандемией коронавируса. На этот раз аналитиков интересовала информационная безопасность, связанная с игровой индустрией.

Дело в том, что пандемия привела к резкому росту активности игроков, а чем свидетельствуют цифры из самых разных источников. К примеру, по данным gamesindustry.biz, в марте 2020 года значительно выросли продажи игр, как компьютерных, так и консольных:

Еще один хороший показатель роста активности: количество активных игроков на платформе Steam. В апреле 2020 года оно достигло невиданных величин и превзошло 24,5 млн человек, установив новый рекорд.

Как показала исследование специалистов, в апреле 2020 года количество ежедневных попыток перейти на зараженные сайты, эксплуатирующие игровую тематику, выросло на 54% по сравнению с январем текущего года. Возросло и количество заблокированных переходов на фишинговые сайты, эксплуатирующие игровую тематику. В частности, в апреле по сравнению с февралем на 40% выросло количество заблокированных переходов на сайты, имитирующие Steam.

Чаще всего злоумышленники эксплуатировали в таких кампаниях название игры Minecraft, тем самым стремясь привлечь внимание пользователей. Оно фигурировало более чем в 130 000 атак. Также в топ-3 эксплуатируемых названий вошли такие игры, как Counter-Strike:Global Offensive и The Witcher 3: Wild Hunt.

Эксперты рассказывают, что приманками для пользователей обычно становились обещания бесплатных версий популярных игр, обновлений и расширений, а также различных читов. По таким ссылкам распространялись разные типы малвари — от программ для кражи паролей до вымогателей и майнеров.

«Для атак на геймеров злоумышленникам не нужно изобретать технически сложные атаки, пользователи сами выполняют их работу, когда хотят скачать пиратские версии игр или найти читы, помогающие их пройти», — говорит Мария Наместникова, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».