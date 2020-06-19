Организация Mozilla сообщает, что ее VPN-сервис наконец будет запущен официально, и произойдет это в ближайшие несколько недель.

Продукт был переименован и теперь называется не Firefox Private Network, а Mozilla VPN, и смена названия, по сути, связана со сменой курса разработки. Дело в том, что Mozilla решила отказаться от идеи создания VPN-расширения для Firefox и перешла к разработке полноценного VPN-клиента, способного справляться с трафиком всей ОС, включая другие браузеры.

В настоящее время сервис доступен для Windows, Chromebook, Android, iOS и Firefox, но в планах у разработчиков создание Mac-клиента и решения для Linux, которые хотят представить одновременно.

Когда Mozilla VPN выйдет из беты, сервис будет доступен только для пользователей из США. Запустить VPN в других странах и регионах обещают до конца текущего года.

Что касается стоимости, производитель заявил, что пока, в течение ограниченного периода времени, продолжит предлагать Mozilla VPN по текущим ценам, что позволит защищать до пяти устройств на Windows, Android и iOS по цене 4,99 долларов США в месяц.

Напомню, что проект Mozilla VPN стартовал осенью прошлого года. Бета-версия была доступна только для жителей США, но Mozilla сообщает, что пользователи более чем из 200 стран мира тоже зарегистрировались в списке ожидания.

VPN организации работает путем маршрутизации трафика через сеть доверенных прокси. Так, расширение для браузера использует серверы Cloudflare, тогда как полноценный VPN полагается в работе на серверы Mullvad и опенсорсный протокол WireGuard VPN, ранее в этом году добавленный в ядро ​​Linux.

После запуска бета-версии сервиса в прошлом году Mozilla столкнулась со множеством вопросов о том, как сервис будет работать. Теперь разработчики запустили специальные страницы FAQ и поддержки, как для расширения, так и для полнофункционального VPN, где пользователи могут найти ответы.