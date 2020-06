Издание ZDNet обратило внимание на интересную и странную проблему. Дело в том, что в конце прошлой недели тысячи пользователей стали сообщать о серьезных проблемах, появившихся в работе Blu-ray плееров и домашних кинотеатров компании Samsung

Судя по всему, проблемы начались у всех одновременно, и это произошло в минувшую пятницу, 19 июня 2020 года. Тогда на официальных форумах поддержки Samsung, Reddit и в Twitter стали появляться первые сообщения о странных неполадках (1, 2, 3, 4, 5, 6).

wait, did _all_ the samsung blue-ray-players stopped working? (because of course they do in 2020....) https://t.co/GM3lZLrl2I

В зависимости от модели устройства эти сбои выглядят по-разному, но чаще всего проблема заключается в том, что Blu-ray плееры уходят бесконечную перезагрузку сразу же после включения. Пример такого поведения можно увидеть в ролике ниже.

Некоторые пользователи пишут о других проблемах, например, устройство может издавать странные звуки и постоянно пытаться прочитать диск, даже если никого диска в приводе нет; устройства могут выключаться через несколько секунд после включения; в других случаях плееры перестают реагировать на какие-либо команды и нажатия кнопок.

В настоящее время неясно, что именно спровоцировало массовый сбой. Журналисты ZDNet обратились за комментариями к представителям Samsung, но пока не получили ответа (скорее всего потому что дело было в выходные).

Некоторые пользователи предполагают, что проблема может быть вызвана неудачным обновлением прошивки, но вряд ли дело в этом. Дело в том, что сбои затронули множество разных моделей устройств, и многие их них являются устаревшими и давно не получают обновлений. Кроме того, такие компании, как Samsung, обычно не выпускают обновления прошивок для большого количества устройств вечером в пятницу.

Больше похоже, что проблемы вызваны устаревшим сертификатом SSL, который проигрыватели Samsung использовали для подключения к серверам компании через HTTPS. Нужно отметить, что сертификаты с истекшим сроком действия нередко становятся причиной подобных сбоев. К примеру, раньше от похожих проблем страдали другие ведущие компании, такие как Facebook, Microsoft, Roku, Ericsson, Mozilla и так далее.

Knowing nothing about the devices or the cause, this sounds a lot like an expired SSL certificate that was shipped in old firmware that nobody bothered to build an update for.https://t.co/FPdemTQHxZ