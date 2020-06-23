Карантин вывел на просторы интернета огромное количество ИБ-мероприятий. На какие-то удается заглянуть, какие-то приходится пропустить, но есть такие, которые должны быть в категории must visit для любого руководителя в сфере ИБ.

Одно из них – интенсив Код ИБ ПРОФИ, состоящий в 2020 году из трех модулей и 18 тем, максимально раскрывающих тему управления информационной безопасностью.

Первый модуль прошел в конце марта, собрав на 20 мастер-классах ИБ-профессионалов со всей страны (кстати, те, кто не попал, могут приобрести все записи мастер-классов прямо сейчас по этой ссылке или, например, посмотреть конспекты первого и второго дня мероприятия).

Не успели организаторы выдохнуть, а уже полным ходом закипела подготовка второго модуля.

«Благодаря» карантину родился совершенно новый формат интенсива. С одной стороны мы дадим возможность максимальному числу ИБ-профессионалов с разных уголков не только страны, но и всего русскоязычного пространства присоединиться в онлайне к мастер-классам экспертов и погрузиться во все 6 тем, которые мы отобрали для второго модуля. С другой стороны, тех, кому нужны не только знания, но и отработанные навыки реагирования на инциденты, мы соберем небольшой группой в Сочи и проведем двухдневные киберучения», – делится планами продюсер проекта Ольга Поздняк.

Итак, в предстоящем модуле заявлено шесть ключевых тем:

управление инцидентами;

управление Security Operations;

безопасность персонала;

сервисная модель в ИБ;

физическая безопасность;

управление доступом.

По каждой теме будет представлено четыре часовых мастер-класса от тех, кто ценой собственных проб и ошибок наработал бесценный опыт и готов им делиться.

Среди спикеров – и те, кто не первый раз «сияет» на «доске почета», например, директор по безопасности компании Яндекс Антон Карпов, а также те, кто не так хорошо знаком широкой публике, но от этого не менее компетентен.

Те участники, которые выберут для себя онлайн-формат, получат не только доступ ко всем мастер-классам модуля, но и годовую подписку на обновленный ресурс Код ИБ АКАДЕМИЯ, состоящего из 24 модулей по всем основным темам управления ИБ.

Те, кто не ограничится онлайн мастер-классами и приедет на киберучения в Сочи, смогут оценить все прелести обновленного формата: небольшая группа из 50 человек, открытое пространство в горной олимпийской деревне курорта Роза Хутор с потрясающими видами Кавказских гор и легкий доступ к экспертам позволят не только взять от события максимум в профессиональном плане, но и сменить обстановку после карантинного заточения.

Вишенкой на торте для тех, кто приедет в Сочи, станет возможность остаться на проект Код ИБ ADVENTURE в формате одного-двух-трех или всех четырех дней и на себе прочувствовать и прелести морской рыбалки, и невероятные пейзажи Кавказского хребта во время пешего похода, и прохладу горной реки и тропические заросли во время каньонинга и, конечно же, невероятную красоту Абхазии, куда участники отправятся на джипах в последний день.

«При всем желании мы не сможем принять большее 300 участников в онлайне, так как действуют ограничения платформы, и не больше 50 участников в Сочи, так как требования Роспотребнадзора не обойти», – продолжает Ольга Поздняк.

Поэтому всем, кто решит присоединиться к проекту, рекомендуют не ждать до последнего, а уже сейчас бронировать билеты на официальном сайте мероприятия и попасть «в первый ряд».