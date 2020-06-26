Операторы шифровальщика Maze заявляют, что им удалось скомпрометировать LG Electronics и похитить у компании более 40 Гб данных. Детали атаки пока не разглашаются, но хакеры уверяют, что они похитили у производителя исходные коды на Python и проприетарные разработки, связанные с крупнейшими американскими компаниями.

Участники Maze сообщили изданию BleepingComputer, что планируют обнародовать все файлы на своем сайте, если компания не выплатит им выкуп. Какие именно системы LG Electronics и в каком количестве пострадали в ходе этой атаки, хакеры пока не сообщают, заявляя, что о деталях готовы говорить только с представителями самой компании.

При этом на сайте группировки уже появились доказательства атаки на LG Electronics: был обнародован ряд скриншотов, которые, напрмиер, демонстрируют файлы некоего Python-репозитория, а также архив с файлом .KDZ (формат официальных прошивок LG), судя по всему, разработанного для компании AT&T. BleepingComputer отмечает, что в настоящее время мобильный оператор перечисляет на своей странице поддержки 41 телефон и 4 планшета LG.

Еще один скриншот содержит фрагмент Python-кода, связанный с пересылкой электронных писем и упоминанием домена lgepartner.com, который действительно принадлежит LG Electronics.

Пока журналистам не удалось получить комментарий от представителей LG Electronics и связаться с компаний, но они отмечают, что операторы Maze обычно не шутят и действительно «сливают» похищенные у крупных компаний данные в открытый доступ, если те отказываются платить выкуп.