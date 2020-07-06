Книга «Взлом. Приемы, трюки и секреты хакеров» — не какое-то там нудное издание о защите информации. Перед тобой — сборник тщательно отобранных публикаций «Хакера», объединенных общей темой — взлом. Здесь рассмотрены только практические приемы взлома, описанные настоящими профессионалами и многократно испытанные в деле. Никакой «воды», только полезная информация. Это и есть самое настоящее искусство хакерства в его истинном, концентрированном виде.

С авторами материалов, из которых состоит книга, ты прекрасно знаком. Это наш редактор, специалист по информационной безопасности в ONsec aLLy, эксперт по мобильной криминалистике компании «Элкомсофт» Олег Афонин, талантливый программист и реверсер Nik Zerof, бесстрашный борец с вредоносами и исследователь Герман Наместников, а также прекрасная девушка-гик Айгуль С.

Прочитав книгу, ты узнаешь:

как искать и эксплуатировать уязвимости в программах;

как управлять процессами в Windows;

как перехватывать управление приложениями;

как взломать iPhone и Apple Watch;

и многое другое 🙂

Возможно, ты уже читал какие-то из вошедших в сборник материалов (особенно если у тебя есть подписка), но у книги «Взлом. Приемы, трюки и секреты хакеров» есть несколько серьезных преимуществ по сравнению с журнальной версией. Во-первых, в ней никогда не сядет батарейка, а во-вторых, она всегда будет под рукой — даже когда ты вдруг окажешься далеко от компа. А еще ее можно дать почитать друзьям! Книга доступна во всех российских книжных магазинах, а также на сайте издательства БХВ, в сотрудничестве с которым мы и выпустили это издание.

Код на скидку Специально для наших читателей мы припасли секретный хакерский промокод ilovexakep, который дает скидку 30 % при заказе книги на сайте издательства. Код нужно ввести на этапе оформления заказа, нажав на надпись «У вас есть купон? Нажмите здесь для введения кода».

Торопись: количество книг ограничено! Ну а если ты сам хочешь стать автором книги по программированию, базам данных, сетевому или системному администрированию, хакерскому мастерству, защите информации или другим отраслям IT, пиши нашему редактору Валентину Холмогорову на мыло valentin@holmogorov.ru. Он поможет!