Кибербезопасность всегда была одним из приоритетов в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), одном из лидеров по этому направлению в России. Более 20 лет назад СПбПУ первым из гражданских вузов стал готовить специалистов по информационной безопасности: в 1997 году была создана кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем» (ИБКС). Среди ее выпускников — директор по безопасности «Яндекса», консультант по безопасности Bloomberg, сотрудники «Лаборатории Касперского», ПАО «Газпром нефть», ООО «НеоБИТ», Google, Cisco, Oracle, Siemens.

Сегодня в СПбПУ создан Институт кибербезопасности и защиты информации (ИКБ) под руководством доктора технических наук, профессора РАН, лауреата премии правительства Санкт-Петербурга в области образования и премии правительства РФ в области науки и техники Дмитрия Петровича Зегжды, руководителя научной школы «Управление безопасностью и устойчивым функционированием киберфизических систем».

В ИКБ проводится практико-ориентированное обучение с применением игровых технологий. Студенты получат навыки тестирования на проникновение, поиска уязвимостей и противодействия кибератакам, в том числе целенаправленным, а также изучат технологии их реализации. Это будет достигнуто путем использования концепций «виртуальная лаборатория» и «виртуальный полигон». Благодаря тесному сотрудничеству с представителями промышленности виртуальные полигоны смогут имитировать инфраструктуру сложных промышленных объектов. Совместные научно-технические проекты, проводимые ИКБ с представителями бизнеса и промышленности, позволят студентам еще на этапе обучения получить уникальные навыки работы со смежными предметными областями, специфичными механизмами обеспечения безопасности и киберугрозами.

ИКБ имеет богатый опыт в использовании практико-ориентированного подхода: в 2012 году тогда еще кафедра ИБКС организовала ежегодный проект NeoQUEST, объединяющий специалистов по ИБ со всей России и ряда зарубежных стран (Беларусь, Армения, Украина). NeoQUEST включает индивидуальное CTF-соревнование, практические доклады и воркшопы на самые актуальные темы кибербезопасности.

Порядок приема абитуриентов 2020 года формировался в октябре 2019 года, поэтому пока что не ищите ИКБ на сайте приемной кампании СПбПУ и на Госуслугах. Но поступающим не стоит переживать: все подавшие документы на специальность, начинающуюся с «десятки» (10.03.01, 10.05.01, 10.05.03, 10.05.04 и 10.04.01), и успешно прошедшие конкурс, будут учиться в ИКБ! Подготовка будет вестись по трем направлениям: бакалавриат, специалитет и магистратура.

По статистике, направление «информационная безопасность» прочно входит в топ-10 направлений, выпускники которых работают по специальности. Поэтому за успешное и высокооплачиваемое трудоустройство выпускников ИКБ не стоит переживать — в них заинтересованы все передовые российские и зарубежные компании, активно внедряющие цифровые технологии.

В дальнейшем ИКБ увеличит число выпускаемых специалистов по кибербезопасности. Ведь кто, как не они, смогут обмануть систему искусственного интеллекта, предотвратить целенаправленную кибератаку на объект критической инфраструктуры и найти уязвимость, позволяющую удаленно взломать беспилотный автомобиль. Как тебе такое, Илон Маск?