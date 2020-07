Ранее на этой неделе специалисты Under the Breach сообщили, что в даркнете продают информацию о 2 000 000 пользователей Citrix. Продавец утверждал, что эти данные получены благодаря взлому Citrix, и запрашивал за дамп 20 000 долларов.

