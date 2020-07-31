В июне текущего года специалисты предупреждали, что 79 моделей маршрутизаторов Netgear уязвимы перед серьезным багом, который может позволить хакерам удаленно захватить полный контроль над устройством.

Уязвимость затрагивает 758 различных версий прошивки, которые использовались в 79 роутерах Netgear на протяжении многих лет, причем некоторые версии прошивки можно найти на устройствах, выпущенных еще в далеком 2007 году.

Проблема связана с компонентом веб-сервера, который входит в состав прошивок Netgear. Данный веб-сервер используется для обеспечения работы встроенной панели администрирования. Как оказалось, сервер некорректно проверяет вводимые пользователем данные, не использует canary's куки для защиты памяти, а бинарник сервера скомпилирован не как Position-independent Executa­ble (PIE), то есть защита ASLR не применяется.

В итоге, как писали эксперты из университета Карнеги-Меллона, многие устройства Netgear подвержены переполнению буфера стека, которое происходит во время обработки веб-сервером httpd файла upgrade_check.cgi, и в итоге может привести к удаленному выполнению произвольного кода без аутентификации и с root-правами.

Как теперь сообщает издание The Register, разработчики Netgear­ решили не выпускать исправления для 45 моделей уязвимых устройств, невзирая на тот факт, что в сети уже доступен PoC-эксплоит. Дело в том, что срок поддержки этих устройств уже истек, и специалисты Netgear­ сочли, что RCE-баг — это не повод делать исключения.

Без патчей в основном остались устройства, предназначенные для домашних пользователей, а также для малого и среднего бизнеса. Специалист Trend Micro's Zero Day Initiative Брайан Горенк (Brian Gorenc) рассказал журналистам, что подобные ситуации, к сожалению, возникают не так уж редко:

«К сожалению, есть множество примеров того, как производители отказываются от поддержки устройств, которые все еще широко используются, а порой даже по-прежнему доступны для покупки. Мы надеемся, что производители будут четко сообщать о своих политиках поддержки и жизненных циклах устройств, чтобы потребители могли сделать осознанный выбор».

Ниже перечислены уязвимые модели устройств Netgear, которые не получат патчей: