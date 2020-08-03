Белорусское управление «К» МВД, при содействии Киберполиции Великобритании и Румынии, выявило в Гомеле оператора шифровальщика GandCrab, который ответственен за взлом более 1000 компьютеров в 2017-2018 годах.

«Установлено, что ранее не судимый 31-летний житель Гомеля заразил более тысячи компьютеров. За расшифровку каждого из них требовал сумму, эквивалентную 1200 долларов США. Доступ к панели администратора для управления бот-сетью шифровальщика осуществлялся через даркнет, что позволяло злоумышленнику долгое время оставаться анонимным. Часть прибыли перечислялась администраторам (операторам) арендуемого им сервера. Жертвами хакера стали пользователи из почти ста стран, а наибольшее количество потерпевших приходится на Индию, США, Украину, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Россию», — рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев.

Правоохранители сообщил, что гомельчанин не был трудоустроен официально, и зарабатывал на жизнь распространением криптовалютных майнеров, а также рекламировал на хакерских форумах услуги по написанию малвари.

Напомню, что вымогатель GandCrab прекратил работу летом 2019 года. Тогда разработчики малвари похвастались, что «заработали» на своем детище около 2 млрд долларов США и сообщили, что им пора на покой.

Сейчас многие ИБ-исследователи полагают, что авторы GandCrab теперь занимаются разработкой другого вымогателя — Sodinokibi (он же REvil), хотя личности этих людей по-прежнему не установлены.