Специалисты Google Threat Analysis Group отчитались о работе, проделанной во втором квартале 2020 года. Исследователи рассказали о том, как они останавливают атаки правительственных хакеров и кампании по дезинформации, некоторые из которых были выявлены экспертами сторонних компаний (например, Graphika и FireEye).

Исследователи пишет, что помешали ряду иностранных операций по оказанию влияния, за которыми стояли Китай, Россия, Иран и Тунис. В результате было заблокировано более 2500 каналов на YouTube, несколько аккаунтов AdSense, Play Developer и рекламных учетных записей.

Так, 2596 заблокированных каналов якобы были связаны с кампаниями по распространению дезинформации, за которыми стоял Китай, еще 86 каналов на YouTube якобы координировались из России и 19 каналов, якобы использовали Ираном для различных операций по оказанию влияния.

Сообщается, что в период с апреля по июнь текущего года Google удалось прекратить десять скоординированных иностранных операций, некоторые из которых также затрагивали Facebook и Twitter.

К примеру, аналитики пишут, что китайские спецслужбы в основном концентрировались на загрузке спамерского и неполитического контента, с очень небольшими вкраплениями политического контента на китайском языке. Специалисты Graphika отслеживают эти операции, как кампанию под названием Spamouflage Dragon.

Российские операции, по данным Google TAG­, строились вокруг распространения контента, в основном посвященного внутренней российской и международной политике. Также были замечены кампании по размещению комментариев под различными русскоязычными видео.