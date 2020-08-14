На прошлой неделе мы рассказывали о том, что компания Canon подверглась атаке шифровальщика Maze. Сообщалось, что атака затронула электронную почту Canon, Microsoft Teams, американский сайт компании и другие внутренние приложения.

Операторами шифровальщика Maze заявляли, что атаковали Canon утром 5 августа и похитили у компании более 10 терабайт данных, включая приватные базы данных.

Теперь журналисты издания Bleeping Computer сообщают, что операторы Maze начали публиковать на своем сайте информацию, ранее похищенную к компании. При этом ранее журналисты считали, что Canon заплатила выкуп злоумышленникам, так как компании за весьма короткое время удалось восстановить работу многих систем, однако теперь хакеры начали публикацию украденных данных, и можно сделать вывод, что выкупа они не получили.

Пока злоумышленники заявляют, что выложили на своем сайте лишь 5% похищенной информации. Опубликованный файл представляет собой архив STRATEGICPLANNINGpart62.zip объемом 2,2 ГБ. По информации издания, в него вошли маркетинговые материалы, видео, а также файлы, относящиеся к сайту пострадавшей компании.

Bleeping Computer утверждает, что файлы действительно принадлежат американскому подразделению Canon, но архив не содержит никакой финансовой информации, информации о сотрудниках и других конфиденциальных данных.