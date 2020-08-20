Издание The Register сообщает, что на сайте группировки, стоящей за созданием шифровальщика Maze, появились данные, якобы похищенные у южнокорейской компании SK Hynix, одного из крупнейших в мире поставщиков оперативной и флеш-памяти.

Группировка выложила в открытый доступ ZIP-архив размером 570 Мб, в котором, как утверждают злоумышленники, содержится лишь 5% похищенных у компании данных. То есть операторы Maze заявили, что не просто успешно атаковали SK hynix, но и похитили у компании около 11 Гб информации, прежде чем зашифровать файлы на зараженных машинах.

Журналисты The Register пишут, что в опубликованном архиве, судя по всему, содержатся конфиденциальные соглашения о поставке NAND-памяти Apple, а также различные корпоративные и личные файлы, в «возрасте» нескольких лет.

Представители SK Hynix пока никак не прокомментировали ситуацию, но издание отмечает, что операторы Maze обычно не бросают слов на ветер, и если группировка заявляет о взломе какой-то компании, как правило, это правда. Кроме того, среди жертв Maze уже числится немало крупных компаний.